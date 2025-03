Vous connaissez le refrain par cœur si vous avez l’habitude de venir dénicher vos petits bons plans du weekend dans nos colonnes. Presque tous les vendredis, quelques éditeurs proposent leurs jeux gratuitement sur Steam le temps d’un weekend. Il arrive en revanche que certains aient un contenu si dense que leur offre de découverte s'étende à quelques jours supplémentaires. Ce ne sera cependant pas le cas la seule production mise en avant cette semaine, malgré son contenu pour le moins énorme.

Un très bon jeu gratuit sur Steam ce weekend

Le second épisode n’arrive pas à relever la tête de l’eau après son lancement catastrophique l’année dernière ? Qu’à cela ne tienne, son prédécesseur se laisse à nouveau approcher gratuitement le temps d’une nouvelle période d’essai lancée sur Steam. C’est donc Cities Skylines premier du nom que vous pourrez découvrir ce weekend et comme toujours vous pourrez tester l’intégralité du jeu de base et de ses mises à jour sans aucune concession. Ça fait déjà un gros morceau, et si vous n’aurez clairement pas le temps de faire le tour de ses mécaniques et de son contenu riche, l’offre vous donnera une bonne idée de ce que le jeu a dans le ventre.

Pour rappel, ce jeu gratuit Steam du weekend est l’un des ténors des city builders de sa génération. Si sa suite n’est pas parvenue à convaincre les aficionados du genre, ce premier épisode avait pourtant posé des bases plus que solides. Il avait brillé pour sa version moderne de simulation de ville, tout en introduisant des éléments de gameplay nouveaux pour l’époque qui permettent d’ajouter une petite touche de complexité bienvenue.

Vous avez donc jusqu’au lundi 24 mars à 19h pour tester ce jeu gratuit Steam. Pour ce faire, il vous suffit d’aller sur la page de city builder, puis de cliquer sur le bouton vert jouer au jeu difficilement manquable. À partir de là, votre version d essai se téléchargera et vous donnera accès à l’intégralité du jeu de base. Et qui sait ? Peut-être que vous vous voudrez conserver ce jeu gratuit sur Steam ce week-end ? Si c’est le cas, votre progression sera bien évidemment conservée en cas d’achat du jeu. Pour vous y inciter, Paradox Interactive brade le prix de Cities Skylines 2 à -90%, soit 2,79€. Le pack comprenant le jeu et l’ensemble de ses DLCs revient quant à lui à seulement 19,99€ pendant quelques jours.