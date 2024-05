Si vous trouvez que vous n'avez pas assez de jeux dans votre ludothèque, sachez qu'un nouveau jeu gratuit sur Steam est disponible et à conserver à vie.

Chaque semaine, la plateforme de Valve propose de nombreuses offres, incluant des soldes et même des jeux gratuits. Que ces jeux soient à conserver à vie ou gratuits pour une durée limitée, c'est toujours une excellente occasion de découvrir de nouveaux titres et d'élargir ses horizons. Cette semaine, Steam propose un jeu gratuit d'une grosse franchise, à garder à vie.

Steam fait plaisir

Le jeu gratuit Steam du jour est Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War. Un jeu de stratégie au tour par tour 4X se déroulant dans l'univers sombre et futuriste de Warhammer 40,000. Actuellement, le jeu est disponible gratuitement jusqu'au 30 mai 2024 à 19h00. Les joueurs peuvent le télécharger et le conserver définitivement s'ils l'ajoutent à leur bibliothèque avant cette date.

Dans ce jeu gratuit Steam, les joueurs prennent le commandement de l'une des quatre factions disponibles : les Space Marines, l'Astra Militarum, les Orks ou les Nécrons. Chaque faction offre un style de jeu unique avec des unités et des capacités distinctes. Le jeu se concentre sur la conquête de la planète Gladius Prime, un monde riche en artefacts anciens et en secrets d'une puissance immense. Les joueurs doivent explorer la planète, gérer leurs ressources, rechercher de nouvelles technologies et construire des armées puissantes pour dominer leurs ennemis.

Civilization à la sauce Warhammer

Le système de combat au tour par tour de ce jeu gratuit Steam est un défi tactique où le terrain et les capacités des unités jouent un rôle crucial dans la détermination de la victoire ou de la défaite. Le champ de bataille dynamique est rempli de dangers, de ruines et de points stratégiques que les joueurs peuvent exploiter pour prendre l'avantage. Le jeu propose une vaste sélection d'unités emblématiques de Warhammer 40,000, telles que les Space Marines, les Orks Boyz, les chars de la Garde Impériale et les Guerriers Nécrons, chacun ayant ses forces et ses faiblesses.

Depuis sa sortie en juillet 2018, Gladius - Relics of War s'est considérablement enrichi avec de nombreux packs de DLC qui ajoutent de nouvelles factions, unités et contenus, offrant aux joueurs une expérience de jeu encore plus vaste. Ces packs de DLC sont actuellement en promotion sur Steam, ce qui permet aux joueurs de les obtenir à prix réduit en même temps que le jeu de base gratuit​.

Le jeu propose également un système de progression approfondi, permettant aux joueurs de débloquer de nouvelles unités, améliorations et capacités au fur et à mesure qu'ils conquièrent leurs ennemis.

Cette offre gratuite fait partie de la promotion Warhammer Skulls 2023, un festival annuel de jeux vidéo officiellement licencié par Games Workshop, qui propose des réductions sur divers jeux PC et des nouveautés pour les fans de Warhammer​ (Steam Community)​​ (GamingOnLinux)​.