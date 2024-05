Steam vous fait des cadeaux et offre un jeu gratuit ultra apprécié ! Mais faites vites, vous n'avez plus que quelques heures pour le récupérer, après, il ce sera trop tard.

Il arrive souvent que Steam offre l’opportunité de se lancer sur certains jeux gratuitement, que ce soit par le biais d'essais sur quelques jours ou tout simplement en offrant le jeu définitivement comme sur l'Epic Games Store. C’est d’ailleurs ce qui se passe en ce moment avec un jeu de la licence Warhammer. Une franchise que l’on ne présente même plus tant elle est appréciée et tant elle a su développer son univers un peu partout en jeu vidéo, de la stratégie au FPS en passant même par l’horreur.

Steam vous offre un très gros jeu, et c'est définitif

Un jeu totalement gratuit à ajouter définitivement à votre bibliothèque Steam donc, mais il faudra faire très vite puisque l’offre est à durée limitée et c’est bientôt fini. Warhammer 40K Gladius - Relics of War vous sera offert jusqu’au 30 mai à 19h, il ne vous reste donc plus qu’une petite journée à l’heure où ces lignes sont écrites.

Warhammer 40K Gladius nous embarque donc dans l’univers futuriste et steampunk de Warhammer 40 000 et nous propose un jeu de stratégie au tour par tour. Les amoureux du genre sur Steam vont adorer. Quatre factions s’affronteront pour la domination de plusieurs secteurs qu’il vous conviendra de défendre ou d’envahir. Il faudra faire avec de nombreuses unités différentes, plusieurs technologies évidemment déblocables mais aussi, pourquoi pas, un brin de politique si le cœur vous en dit. Enfin, politique, c’est un grand mot dans l’univers de Warhammer 40K, on parlera plutôt de discussion entre les différentes factions, et on ne va pas se mentir, ça finira souvent en bain de sang. Le jeu propose plusieurs modes, dont une campagne qui vous tiendra en haleine des heures durant. Sans parler des nombreux DLC d'ores et déjà disponibles et actuellement en promo d'ailleurs.

Sorti en 2018, Warhammer 40K Gladius a très largement trouvé son public et récolte plus de 11 000 avis pour une note moyenne ultra positive. Les joueurs saluent en l’occurrence son respect de l’univers et sa dimension stratégique à la pointe du 4X. Suffisamment accessible pour le néophyte et assez profond pour que le vétéran du genre y trouve son compte. En somme, un très bon jeu à ajouter de suite à votre catalogue de jeux Steam et à tester à l'occasion.