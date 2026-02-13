Chaque semaine, les joueurs PC peuvent profiter de jeux et contenu gratuit grâce à Steam, l'Epic Games Store ou encore Amazon Luna (ex Prime Gaming). Que ce soit de nouveaux free-to-play, des jeux gratuits à garder définitivement ou pendant une durée limitée, il y a souvent de quoi s'occuper. Cette semaine sur Steam, vous pourrez profiter d'un jeu de baston hyper connu et récupérer du contenu gratuit pour un jeu cosy ultra chill.

Un excellent jeu de baston gratuit sur Steam le temps d'un weekend

À peine arrivé sur la plateforme, le très bon Virtua Fighter 5 R.E.V.O World Stage est déjà jouable gratuitement le temps d'un long week-end. Cette série iconique, pionnière dans le genre, est revenue sur PC le 27 janvier dernier avec un volet extrêmement complet. Virtua Fighter 5 R.E.V.O World Stage comprend plus d'une vingtaine de combattants, dont Taka-Arashi, Eileen, Goh Hinogami, Lei-Fei ou encore Kage-Maru, Pai Chan et Akira Yuki, pour ne citer qu'eux. La version Steam de Virtua Fighter 5 repose sur le même netcode que les autres versions et sera même cross-play.

Vous pourrez donc jouer avec ou contre vos amis, peu importe la plateforme sur laquelle ils jouent. Le jeu propose également un tout nouveau mode World Tour qui vous permettra d'affronter de puissants adversaires dans une grande quête solo. Enfin, l'outil d'entraînement a largement été amélioré par rapport à la version originale. Virtua Fighter 5 R.E.V.O World Stage est gratuit sur Steam jusqu'au 16 février 2026, période durant laquelle vous pourrez en profiter comme si vous le possédiez et conserver votre progression. Le jeu est également en promotion toute la période de l'offre.

Un DLC offert pour ce jeu très apprécié à la sauce Stardew Valley

En plus de ce jeu gratuit, Steam offre du contenu pour un jeu cosy très bien noté et apprécié. Il s'agit de Halcyon Days at Taoyuan, une sorte de Stardew Valley venu d'Asie. On devra y cultiver la terre, élever des animaux, construire son habitation, mais aussi explorer les alentours pour découvrir des secrets et se lier d'amitié avec les villageois qui habitent non loin de chez nous. La recette est la même que Stardew Valley, mais l'ambiance est totalement différente, pour ne pas dire dépaysante.

Entre travail à la ferme et légende mystique, Halcyon Days at Taoyuan a rencontré un franc succès auprès des joueurs depuis sa sortie le 20 janvier dernier. Steam vous offre aujourd'hui un DLC gratuit pour ce jeu, qui contient tout un lot de décorations d'intérieur sur le thème du cheval. Ce petit pack cosmétique peut être récupéré sur la page Steam du jeu jusqu'au 24 février à 19h00.

Source : Steam