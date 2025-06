Steam vous fait de beaux cadeaux pour une période très limitée, en plus de vous offrir un DLC à garder à vie. Alors foncez maintenant ou il sera trop tard pour en profiter.

La semaine reprend après un week-end plein d'offres de jeux gratuits... mais ne soyez pas trop tristes ! Des opportunités de jouer sans rien débourser vous attendent encore. Par exemple, vous avez aussi quelques heures pour FreePlayDays du Xbox Game Pass. Ensuite, si nous restons exclusivement sur PC, c'est du côté de Steam que ça se passe. Mais faites très vite si vous voulez en profiter.

Victoria 3, un jeu de stratégie gratuit sur Steam

Ce qui est bien avec Steam, c'est qu'on peut souvent tester gratuitement une belle variété de jeu. Actuellement, vous pouvez par exemple essayer Victoria 3, un excellent jeu de stratégie prenant place croisement du XIXe et de XXe siècle. Particulièrement riche en contenu, il continue de recevoir du contenu même trois ans après sa sortie.

C'est justement à l'occasion de la sortie d'une nouvelle extension que le studio Paradox rend temporairement son jeu gratuit. De fait, l'extension Charters of Commerce est maintenant disponible. Ainsi, vous avez jusqu'à ce lundi 23 juin compris pour voir si le jeu vous plait et éventuellement vous laisser tenter par le DLC sur Steam.

Frissonnez gratuitement de toute urgence

Le deuxième jeu gratuit en ce moment sur Steam non fait complètement changer d'univers. Cette fois, on tombe dans l'horreur avec le multi asymétrique Dead by Daylight. Le principe est toujours le même : soit vous faites partie d'un groupe de survivants devant échapper à une menace terrible, soit vous incarnez le grand méchant qui veut leur peau !

À l'occasion de l'arrivée de l'univers de Five Nights At Freddy's dans le jeu, vous pouvez jouer à Dead by Daylight gratuitement sur Steam. L'offre est valable jusqu'à 13 heures, ce lundi 23 juin. Cependant, si l'expérience vous plaît, vous pouvez profiter de promotions exceptionnelles jusqu'au 26 juin !

Len's Island, encore un jeu gratuit sur Steam

Un autre titre encore une fois très différent est en ce moment proposé à l'œil sur Steam. Il s'agit cette fois de Len's Island, un jeu clairement dans l'air du temps. Mêlant action-RPG et mécaniques de simulation de ferme à la Stardew Valley, il devrait plaire aux amateurs d'expériences chill, aventureuses et profondes en même temps, en solo ou en co-op.

Là encore, c'est l'actualité qui motive cette belle offre sur Steam. Len's Island vient de lancer sa version 1.0 et a décidé de se rendre gratuit plusieurs jours pour se faire découvrir. Ainsi, vous pouvez l'essayer à votre convenance pendant encore quelques heures en ce 23 juin. Après cela, il faudra passer à la caisse !

Un cadeau pour la vie sur Steam

Une dernière surprise vous attend sur Steam ! De fait, la boutique de Valve vous permet d'acquérir un joli DLC pour un jeu de simulation : Architect Life A House Design Simulator. Pensé pour vous permettre de créer des intérieur en 3D dans un cadre ludique, il a de quoi plaire aux amateurs du genre.

Ainsi, si vous avez déjà le jeu de base, vous pouvez obtenir son nouveau DLC sur Steam avant le 26 juin, 19 heures. Du nom de Artchitect's Home Office, il ajoute 15 nouveaux meubles et objets de décoration pour aménager votre bureau d'architecte. Ne tardez donc pas si vous voulez le garder à vie !