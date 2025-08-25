Toutes les semaines les joueurs peuvent profiter de bons plans pour jouer à moindres coûts ou carrément gratuitement. L’Epic Games Store, GoG ou encore Steam sont d’ailleurs les plateformes à favoriser pour ce genre d’offres. D’ailleurs, en ce moment, grâce au magasin de Valve, vous pouvez profiter d’un jeu gratuit pour quelques heures encore. Il est gratuit depuis jeudi dernier et l’offre se termine ce jour. Néanmoins, rien ne vous empêche de l’essayer quelques heures pour vous faire votre idée.

NOTE : suivant l’heure à laquelle vous lisez ces lignes, il est possible que l’offre soit déjà terminée.

Dernière chance de profiter de ce jeu gratuit sur Steam

Il ne vous reste plus que quelques heures pour profiter du jeu gratuit Steam de la semaine passée : Dying Light. Premier épisode d’une licence désormais ultra populaire, Dying Light nous embarque dans une aventure d'action et de survie à la première personne dans une ville condamnée et envahie de zombies et autres monstruosités dangereuses. Dans la peau d’un agent infiltré, on devra récolter un maximum de ressources pour survivre, mais aussi se créer des armes puissantes. L’une des forces de cet épisode et de toute la licence, c’est de proposer du parkour et surtout d’avoir réussi à en faire quelque chose de solide en vue subjective, ce qui n’était pas donné. Disponible sur Steam, mais aussi sur consoles Xbox et PlayStation, le jeu n’est cependant gratuit que sur la plateforme de Valve depuis jeudi dernier, et il le restera encore jusqu’au lundi 25 à 19h heure française.

L'occasion peut-être de l’essayer un peu avant de passer à la caisse lorsque l’offre expirera sur Steam. Vous conserverez alors toute votre progression. Notez par ailleurs que le jeu est également en promotion à moins de 5€ jusqu’au 2 septembre. Sachant qu’un nouvel épisode arrive bientôt et fera office de suite directe à celui-ci, ça pourrait piquer votre curiosité. C'est en tout cas l'occasion de faire une première, plongée, ou de replonger dans la licence gratuitement sur Steam, avant l'arrivée du prochain jeu Dying Light The Beast prévu pour le 19 septembre 2025 sur consoles et PC. Dans tous les cas le temps compte, donc si vous ne saviez pas à quoi jouer aujourd'hui, rendez-vous sur le lien ci-dessous pour profiter de ce jeu gratuit Steam.