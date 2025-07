Quoi de mieux pour la reprise après ce weekend prolongé que des jeux gratuits ? Alors que l’Epic Games Store poursuit sa distribution de cadeaux hebdomadaire, Steam y va de temps à autre de ses propres cadeaux. C’est devenu un rendez-vous presque régulier : chaque weekend, la plateforme met à disposition de tout le monde des titres à tester le temps de quelques jours. Mais ce qui intéresse le plus les joueurs, ce sont surtout les jeux gratuits Steam à garder, ceux qui se conservent dans la bibliothèque une fois l’offre terminée. Les quatre derniers ne vous ont pas suffi ? Voici qu’une nouvelle production peut être réclamée, mais attention le temps vous est compté.

Un nouveau jeu gratuit Steam à garder

Nouvelle alerte bon plan pour l’ensemble des utilisateurs Steam. Un nouveau jeu gratuit est disponible, mais autant vous prévenir dès maintenant : vous n’aurez pas beaucoup de temps pour le réclamer. Le cadeau du jour ne sera en effet disponible que jusqu’à ce mardi 15 juillet à 19h tapantes. Après ça, il faudra débourser quelques euros pour l’acquérir. Inutile de faire durer le suspense inutilement, car son nom ne vous dira sûrement rien : ce nouveau jeu gratuit Steam n’est autre que Ultimate Zombie Defense. Un bon titre jouable en coop jusqu’à 4 joueurs où vous devez survivre lors d’une invasion de zombies en massacrant le plus de morts-vivants que possible avec vos alliés. Plus concrètement, il vous faudra nettoyer des centaines d’infectés par vagues dans la peau d’une des quatre classes, tout en prenant soin de votre base à l’aide de systèmes de défense et de pièges.

Un jeu gratuit Steam sympathique, qui a beaucoup plu aux amateurs de tower defense qui l’ont essayé. Ils louent ses qualités de gameplay et voient en lui un bon moyen de se défouler entre amis. Envie de tenter le massacre ? Il vous suffit de vous rendre sur la page du jeu (bouton ci-dessous) et de cliquer sur le bouton « ajouter au compte » en vert et c’est tout. Après cela, le jeu restera indéfiniment dans votre bibliothèque.

De nouveaux cadeaux pour votre profil

Et comme un cadeau ne vient jamais seul, de nouveaux avatars, cadres ou autocollants sont disponibles pour pimper votre compte Steam. C’est cette fois le festival de l’automatisation qui est à l’honneur avec plusieurs cosmétiques à récupérer. Cet événement est aussi l’occasion de tester plusieurs jeux du genre grâce à des démos gratuites disponibles pour l'occasion, dont l’excellent Star Birds qui a fait sensation auprès des amateurs d’automatisation lors de sa sortie en juin dernier.