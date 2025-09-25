Valve à un cadeau pour vous ! Une fois de plus, la plateforme Steam vous offre un jeu gratuit que vous pourrez garder à vie une fois récupéré. Mais faites vite, il ne reste plus beaucoup de temps.

Nous sommes jeudi. Beaucoup auront donc le regard tourné vers les cadeaux offerts par l'Epic Games Store. C'est aussi un jour de rotation pour Prime Gaming. Mais, les PCistes savent aussi qu'ils peuvent compter sur Steam pour se faire plaisir, et ils ont raison ! La boutique de Valve vous offre un nouveau jeu gratuit à récupérer de toute urgence pour ensuite le conserver dans votre ludothèque et en profiter tant que vous voulez.

Steam vous offre un très bon jeu gratuit

Les boutiques de jeux vidéo en ligne ont trouvé un bon moyen de se laisser essayer tout en faisant connaître des titres parfois obscures : donner des jeux gratuits. En la matière, Steam tire très bien son épingle du jeu entre les week-ends d'essai et les productions offertes pleines et entières. Aujourd'hui, nous sommes dans la deuxième situation avec The Deed.

Création des studios Pilgrim Adventure et GrabTheGames, The Deed est une production indépendante qui a trouvé un petit écho sur Steam. De fait, le jeu gratuit du moment compte déjà plus de 2000 évaluations sur la plateforme. Il semblerait qu'il ait en plus séduit le public puisqu'il obtient une moyenne « très positive ». Vous l'aurez compris, c'est un beau cadeau qu'il serait dommage de louper !

Mais The Deed, c'est quoi ? Il s'agit d'un jeu d'aventure et d'enquête avec une dimension RPG offert par Steam. Qui aime les affaires policière devrait donc apprécier l'expérience. Vous incarnez Arran Bruce, hérithier d'une riche famille, qui rentre à la maison pour justement régler ses comptes avec elle après s'en être éloigné. Dans un cadre sombre, presque gothique, et avec un style rétro en pixel art, il vous met directement dans l'ambiance.

Steam vous offre The Deed, mais il va falloir faire vite pour le récupérer. De fait, le jeu gratuit du moment est offert jusqu'au 27 septembre 2025, 19 heures dernier délai. Autrement, si ce genre de production vous intéresse, il est inclus dans le pack de la collection Pilgrim Adventures, qui réunit 13 titres pour seulement 7,63 € au lieu de 36,07 € habituellement.

© GrabTheGames, WhisperGames, TheGamesFortress.