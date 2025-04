Si vous êtes friands de jeux comme Lethal Company ou encore R.E.P.O. deux véritables cartons notamment sur Steam, ce récent passage en jeu gratuit pour le titre qui nous intéresse ici devrait aussi vous plaire. C'est justement l'occasion de l'essayer sans bourse délier, et voir s'il mérite les évaluations positives à son égard par les autres utilisateurs de la plateforme.

Passage par la case jeu gratuit sur Steam pour un jeu multi apprécié

Sorti à l'origine le 30 octobre 2024 sur Steam dans le cadre d'Halloween, The Bonerooms, jeu indépendant développé par Jasozz Games, est désormais entièrement gratuit. Son synopsis de base se veut à la fois absurde et terrifiant, pour bien rester dans l'esprit de la fête de Samain. Nous incarnons un collecteur de données qui a traversé le sol dans un magasin d'Halloween local, et nous nous retrouvons dans la Bonerooms éponyme, un labyrinthe toujours changeant peuplé de créatures monstrueuses.

Le but de ce jeu devenu gratuit sur Steam depuis le 4 avril est donc, en compagnie de nos collègues, de s'échapper de ce labyrinthe de malheur. S'il est possible d'y jouer en solo, tout le sel est de se lancer dans l'aventure avec jusqu'à 7 amis. Comme des titres similaires tels que Lethal Company ou R.E.P.O., le titre supporte également le chat vocal de proximité. Cela ne manquera pas de créer des situations stressantes, lorsqu'on entend tout d'un coup plus un coéquipier avec qui l'on discuter une seconde plus tôt.

The Bonerooms propose par ailleurs trois modes de jeu : être le dernier survivant du labyrinthe dans un mode Free for All, un mode multi opposant les équipes Rouge et Bleu, et enfin un mode coopération pour voir si votre groupe arrive à survivre dans le labyrinthe. Les accidents risquent souvent d'arriver, surtout avec plus d'une quinzaine d'objets pour se défendre ou saboter les plans des autres joueurs. Le titre affiche en tout cas de bonnes évaluations sur Steam, avec 90 d'avis positifs sur plus de 200 évaluations. Vous pouvez donc voir ce que tout cela donne gratuitement dès maintenant et a priori de manière définitive.

