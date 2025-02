Avis aux joueurs Steam, c'est votre dernière chance pour tester ce jeu gratuit hyper apprécié et à juste titre ! Embarquez au passage quelques camarades, c'est un conseil.

Comme souvent, en fin de semaine, on retrouve des jeux gratuits sur Steam. Que ce soit des jeux offerts que l’on peut garder définitivement, des titres jouables gratuitement le temps d’un long weekend, ou la sortie d'un nouveau free-to-play. Il y a toujours de quoi jouer à moindre frais sur la plateforme de Valve. Et aujourd’hui, vous pouvez encore profiter d’un jeu gratuit pour quelques heures, un excellent cru avec ça.

NOTE : a la lecture de cet article, il est probable que l'offre ne soit plus valable. Ce n'est malheureusement pas de notre ressort, on ne dirige pas Steam ni le studio qui développe le jeu proposé gratuitement.

Un jeu gratuit encore dispo sur Steam, mais il faut faire très vite

Nous vous en parlions la semaine dernière, Steam proposait un jeu gratuit le temps d’un grand weekend prolongé : Exfil. Le jeu indépendant du studio Misultin n’est pas inconnu des fans de simulation militaire et pour cause. Il s’agit d’un shooter extrêmement immersif développé par une équipe ayant déjà fait ses armes sur Squad, autre jeu de simulation militaire très populaire. Dans Exfil, il faudra donc partir en mission en équipe, coopérer, affronter d’autres joueurs et récupérer des informations sur le terrain avant de s’échapper en un seul morceau. Plusieurs modes de jeu sont disponibles. Il y a déjà le mode exfiltration standard que l’on retrouve dans de nombreux autres jeux comme Delta Force, un autre carton Steam.

Et on retrouve également le mode Extraction Rebelle qui oppose cette fois un groupe restreint de joueurs face à une armée. L’objectif ici sera de s'infiltrer discrètement en territoire hostile pour s’en sortir vivant. Une expérience asymétrique rarement vue ailleurs pour le coup et qui, grâce au gameplay réaliste d’Exfil, vaut clairement son pesant de cacahuète. À tester absolument.

Ça tombe bien, le jeu est encore gratuit sur Steam jusqu’au 3 janvier aux alentours de 19h. Vous pouvez en profiter d’ici là comme si vous le possédiez. Passé ce délai, le jeu redeviendra payant, mais votre avancée pourra être conservée. On sait jamais, au cas où vous décidiez de passer à la caisse. D’ailleurs le jeu est en promotion sur Steam jusqu’au 6 février. Il est affiché à 23,19€ au lieu de 28,99€ pour sa version standard. Un pack fondateur est aussi proposé à 30,98€ au lieu de 39,78€.