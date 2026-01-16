Chaque semaine, plusieurs grands acteurs comme Steam ou encore l'Epic Game Store proposent des solutions pour jouer sans avoir besoin de mettre la main à la poche. Que ce soit des jeux gratuits pour une durée limitée, de nouveaux free-to-play ou des jeux offerts que vous pouvez garder à vie, il y a toujours quelque chose à se mettre sous la dent. En ce moment, les belles voitures sont à l'honneur sur la plateforme puisque deux jeux gratuits sont proposés. Le premier est offert et vous pouvez le garder à vie, tandis que le second est gratuit pour une durée limitée, mais vous aurez largement le temps d'en profiter.

Un jeu gratuit Steam à garder à vie

Depuis peu, il est possible de récupérer un petit jeu de course gratuit sur Steam et de le conserver indéfiniment en l'ajoutant à sa collection. Le petit jeu Initial Drift vous propose d'aller brûler de la gomme sur les routes sinueuses des montagnes japonaises. Une première visite sur l'archipel avant l'arrivée du très attendu Forza Horizon 6. Initial Drift vous permettra de piloter divers bolides, de remplir quelques petites missions ça et là, mais aussi et surtout de vous faire une place dans les classements. Vous pouvez également jouer en solo ou en multijoueur pour affronter vos camarades en ligne. Le jeu est gratuit sur Steam jusqu'au 18 janvier 2026 aux alentours de 19 heures. D'ici là, vous pouvez l'ajouter à votre collection et le garder définitivement.

Un jeu d'une grande licence à tester gratuitement

L'autre jeu gratuit du moment sur Steam n'est autre que Test Drive Unlimited Solar Crown. Le jeu de course de Nacon est jouable gratuitement pour une durée limitée. Durant cette période, vous pouvez y jouer gratuitement comme si vous en étiez propriétaire et conserver votre progression si jamais vous finissez par passer à l'achat. Vous pourrez ainsi profiter d'un monde ouvert rempli de courses et de défis à faire seul ou en multijoueur avec d'autres joueurs rencontrés sur le bitume.

Ce Test Drive Unlimited propose également une vaste collection de véhicules entièrement personnalisables, du moteur à la carrosserie, et vous pourrez retrouver des modèles iconiques de grands constructeurs auto. Malheureusement, sur Steam, le jeu est assez mal noté, la faute notamment à un lancement en catastrophe et des soucis techniques en partie corrigés. Le mieux étant de vous faire votre propre avis en profitant du fait que le jeu est gratuit jusqu'au 19 janvier vers 19 heures.