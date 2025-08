Les semaines défilent et les jeux gratuits s’enchaînent pour les joueurs PC. Des années après son lancement, l’Epic Games Store continue de distribuer des cadeaux hebdomadaires qui sont conservés à vie dès lors qu'ils ont été réclamés dans le temps imparti. Même son de cloche pour les membres du service d’Amazon, qui ont le droit à une dizaine voire une vingtaine de titres offerts chaque mois dans le cadre de Prime Gaming, inclus d’office dans l’abonnement. Et puis il y a Steam.

Généralement, la plateforme offre à ses utilisateurs la possibilité de tester gratuitement une poignée de jeux pendant le weekend, même si la cadence a fortement freinée pendant les vacances d’été. De temps à autre, les éditeurs donnent même certaines de leurs productions, qui sont alors bien conservées ad vitam aeternam. L’offre du jour est bien un jeu gratuit Steam temporaire, mais vous aurez plus de temps qu’à l’accoutumée pour l’essayer. Et vu la taille du titre en question, ce n’est pas de trop.

Un énorme jeu gratuit Steam en ce moment

Ce 7 août 2025 marque le début de la nouvelle édition de la QuakeCon, l’événement communautaire annuel qui est accessoirement la plus grande LAN d’Amérique du Nord. Chaque année, Bethesda, son organisateur, marque le coup en mettant en avant un ou plusieurs de ses jeux. Sans surprise, c’est une nouvelle fois The Elder Scrolls Online qui sera à l’honneur pendant toute une semaine. Le jeu est désormais gratuit sur Steam (mais aussi l’EGS, PS5 et Xbox Series) jusqu'au 12 août 2025. Pendant cette semaine d’essai, les joueurs auront ainsi accès à l’intégralité du jeu de base, ainsi qu'à son contenu et à ses mises à jour gratuites. Et après plus de 10 ans de suivi, le contenu est pléthorique.

Pour rappel, ce jeu gratuit Steam (et consoles donc) se présente comme un vaste MMO dans l’univers de The Elder Scrolls. L'action se déroule en plein cœur de Tamriel, où votre personnage, créé de toutes pièces, part en quête de son âme perdue. Au cours de votre périple, vous rejoindrez des factions emblématiques de la licence, terminerez des quêtes annexes à n'en plus finir et affronterez des donjons redoutables, seul ou avec des amis ou des inconnus. Cette offre d’essai sera donc l’occasion de découvrir les fondements de ce titre toujours aussi populaire malgré les années et la concurrence. Pour profiter de ce jeu gratuit Steam, il vous suffira simplement d’aller sur la page dédiée (voir bouton ci-dessous) et de cliquer sur le bouton « Jouer au jeu ».

Quelques cadeaux à récupérer

En plus de cet essai massif, de nouveaux avatars, cadres ou autocollants sont disponibles pour personnaliser votre compte Steam. Cette fois ce sont les jeux multijoueurs en provenance de Chine qui sont à l’honneur le temps d’un festival qui leur est consacré. Comme à chaque fois, plusieurs éléments cosmétiques peuvent alors être récupérés gratuitement. Plusieurs jeux, qui sont généralement free-to-play de base, peuvent également être testés pendant toute la durée de l’événement.