L’été n’est pas fini et il est toujours temps de récupérer un jeu gratuit à garder à vie sur Steam, parfait pour profiter des derniers beaux jours de soleil. Foncez.

Envie de soleil, de détente et d’un peu d’aventure ? C’est le moment parfait pour découvrir Summer in Mara. Fanatical offre 100 000 clés Steam pour ce jeu chaleureux et coloré. Et oui, c’est entièrement gratuit… mais seulement pour une durée limitée. Le tout se récupérer sur votre compte Steam... à vie !

Un jeu gratuit sur Steam à garder à vie

Dans Summer in Mara, vous incarnez Koa, une jeune aventurière qui vit sur sa propre île. Son rêve ? Explorer l’archipel qui l’entoure. Ici, pas de stress : on cultive, on pêche, on fabrique des outils et on part naviguer vers de nouvelles îles. Plus de vingt destinations vous attendent dans ce jeu gratuit Steam, chacune avec ses secrets, ses ressources et ses habitants hauts en couleur. Vous rencontrerez plus de 25 personnages et pourrez relever plus de 300 quêtes. Le tout baigne dans une ambiance douce, avec un style visuel fait main et un cycle jour/nuit qui rend le monde vivant.

Derrière l’atmosphère paisible, un danger se profile. Une corporation appelée Elit menace l’équilibre de Mara. Vous croiserez Napopo, une mystérieuse créature victime de cette exploitation, qui aura besoin de votre aide.

Entre deux missions, vous pourrez améliorer votre île, prendre soin de vos animaux, ou encore perfectionner votre bateau pour partir plus loin. Chaque activité est simple et apaisante, parfaite pour se détendre après une journée chargée. Bref, un jeu gratuit Steam à ne pas louper. Cela serait vraiment dommage.

Abonnez-vous à la newsletter Fanatical. Liez votre compte Steam. Ajoutez Summer in Mara à votre panier et validez l’achat à 0 €. La clé est à vous pour toujours, mais seulement si vous agissez avant la fin des stocks. Si vous aimez les expériences cosy comme Stardew Valley ou Animal Crossing, Summer in Mara est une belle occasion de voyager sans quitter votre écran.

En clair, si vous cherchez un jeu parfait pour prolonger l’été depuis votre canapé, c’est le moment ou jamais. Les clés partent vite et une fois l’offre terminée, il faudra passer à la caisse. Ne tardez pas à sécuriser votre copie Steam, car Summer in Mara fait partie de ces petites pépites qui se savourent sans modération...

Source : Fanatical