À peine les traditionnelles offres du week-end terminées que Steam propose encore un autre jeu gratuit à récupérer et à garder indéfiniment dans sa ludothèque. Comme de coutume sur l'Epic Games Store hors périodes de Méga Soldes, il s'agit en l'occurrence d'un titre indépendant, qui plus est de très haut calibre et provenant par-dessus le marché d'une licence désormais très populaire. On creuse un peu plus la question ci-dessous.

Un excellent jeu gratuit à déterrer en ce moment sur Steam

En attendant un certain Hollow Knight Silksong, si vous avez besoin de votre dose de metroidvania, le jeu gratuit actuellement offert sur Steam pourrait vous satisfaire. On troque cependant l'univers insectoïde si emblématique du studio Team Cherry et l'aiguillon d'Hornet pour un monde mélangeant Far West et êtres mécaniques, une pioche à la main. Nous parlons bien sûr de SteamWorld Dig premier du nom, développé et édité par Image & Form Games et sorti en 2013.

Un jeu définitivement d'un certain âge, mais qui n'a finalement que très peu pris de rides grâce à sa superbe direction artistique intemporelle et colorée. Comme son nom le laisse entendre, le titre actuellement gratuit sur Steam nous propose d'incarner un robot mineur, qui va devoir s'enfoncer sous la terre pour récolter des ressources précieuses afin de sauver la ville moribonde en surface. De nombreux dangers, ennemis, pièges et mystères attendent notre prospecteur, qui pourra faire évoluer ses capacités grâce aux trésors qu'il dénichera une fois de retour à la surface.

SteamWorld Dig est donc encore clairement un jeu qui mérite d'être essayé et dévoré, et ça tombe bien, car vous avez jusqu'au 26 juin à 19h00 chez nous pour dénicher cette pure pépite d'or sur Steam avant qu'il ne redevienne payant, au prix cela dit modeste de 9,99 euros. À noter par ailleurs que la licence SteamWorld bénéficie également jusqu'au 26 juin de nombreuses promos, vous permettant notamment de récupérer le premier et second opus (encore plus acclamé par la critique et les joueurs) contre seulement 1,77 euros, entre autres bonnes affaires.

Source : Steam