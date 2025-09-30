Une fois de plus, Steam fait plaisir à sa communauté avec un jeu gratuit que vous pourrez garder à vie dans votre bibliothèque, à condition de l'ajouter à temps !

Une nouvelle semaine a commencé et, avec elle, de nouvelles opportunités d'obtenir des jeux gratuits. Vous avez évidemment l'occasion de récupérer ceux de l'Epic Games Store avant qu'ils ne changent jeudi prochain. Mais les PCistes ont aussi la possibilité de se tourner vers Steam. Un titre cadeau vous y attend et, si vous le récupérer à temps, il sera à vous définitivement. Ne ratez pas une occasion de jouer sans avoir à sortir la carte bancaire.

Snake Eyes Dungeon, un petit jeu gratuit rien que pour vous

Après un week-end rempli de gros jeux à essayer temporairement à l'œil, dont un disponible jusqu'au 2 octobre, Steam vous propose cette fois une création plus modeste mais que vous pourrez garder pour vous. C'est l'occasion de vous faire plaisir sans rien débourser en découvrant un jeu gratuit qui devrait plaire aux amateurs d'ambiances gothiques et de retrogaming. Frankenstein Vampires, goules et autres loups-garou vous attendent dans Snake Eyes Dungeon, le jeu gratuit du moment. Après The Deed offert par GrabTheGames, l'éditeur indépendant propose un autre cadeau qui vous mettra dans l'ambiance pour Halloween avec un concept bien à lui.

Dans Snake Eyes Dungeon, vous explorez un donjon rempli de créatures que vous affrontez dans des parties de dés. Votre objectif dans ce jeu gratuit Steam est de vous échapper. Mais, pour cela, vous devez remporter la partie, gagnez des pièces d'or qui vous permettront d'acheter de l'équipement et donc de vous renforcer pour votre visite des lieux. Pensé pour des sessions rapides, il vous occupera parfaitement pendant vos pauses.

Snake Eyes Dungeon vous replonge dans l'esprit de vieux jeux sur ordinateurs avec son écran au format vertical et son design tout en pixel art. D'ordinaire proposé à 4,99 €, il est actuellement gratuit sur Steam. Toutefois, ne tardez pas à l'ajouter à votre ludothèque. Même si elle En effet, vous avez jusqu'au vendredi 3 octobre 2025, 19 heures au plus tard, pour le récupérer et le garder à vie. Passé ce délai, vous n'aurez pas d'autre choix que de passer à la caisse si le titre vous intéresse.





© GrabTheGames / Tetabester.