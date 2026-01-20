Il ne se passe plus une semaine sans que les joueurs PC ne soient gratifiés d’un nouveau bon plan. Cette fois, place à un jeu gratuit Steam à conserver.

Toutes les semaines, les joueuses et joueurs PC peuvent élargir leurs horizons vidéoludiques en découvrant de nouvelles productions. Que ce soit sur l’Epic Games Store, Amazon Prime Gaming ou même Steam, les grands acteurs du marché PC proposent chacun des jeux gratuits, à conserver ou à tester pendant une période limitée. C’est dans la première catégorie que se niche le bon plan du jour.

Un nouveau jeu gratuit Steam à conserver

Les occasions de jouer gratuitement ne manquent pas pour les PCistes. Alors que le coût du matériel continue de grimper, les boutiques et services sont toujours à l'affût pour rentabiliser cet investissement. Steam, par exemple, propose presque chaque weekend des jeux à l’essai, permettant de découvrir gratuitement une ou plusieurs productions dans leur intégralité. De temps en temps, certains éditeurs préfèrent marquer le coup laissant carrément les utilisateurs les conserver. C’est le cas de GrabTheGames, qui profite de ses soldes Steam pour mettre un petit coup de projecteur sur Smart Factory Tycoon.

Sorti en mars 2022, Smart Factory Tycoon est un jeu de gestion où l’objectif est de concevoir, optimiser et faire prospérer votre propre usine à jouets. À vous de planifier chaque étape de la production, d’investir dans de nouvelles machines ou d’acheter des robots pour améliorer l’efficacité de votre usine. Mais le monde des affaires est impitoyable. Il conviendra alors de surveiller le marché, de veiller à l’environnement et de penser à la durabilité de votre entreprise. Ce jeu gratuit Steam s’adresse donc avant tout aux amateurs du genre. Ses mécaniques sont solides et addictives pour quiconque est sensible à la proposition, même s’il laisse le sentiment que son potentiel n’est pas totalement exploité.

Attention toutefois, le temps est compté. Ce jeu gratuit Steam ne sera en effet disponible que jusqu’au 20 janvier à 19h00. Passé ce délai, il reviendra définitivement payant. Pour le récupérer, c’est simple comme bonjour. Commencez par vous connecter à Steam, puis allez sur la page dédiée à Smart Factory Tycoon. A partir de là, cliquez sur le bouton vert « Ajouter au compte » et le tour est joué. Votre jeu gratuit Steam sera ajouté à votre bibliothèque, où il restera aussi longtemps que votre compte est actif.

Source : Steam