Avis aux joueurs Steam, un nouveau jeu gratuit est disponible sur la plateforme et vous pouvez le garder à vie. En revanche faites très vite parce que l'offre est à durée limitée.

Chaque semaine, plusieurs bons plans permettent de jouer gratuitement. Steam, GOG ou encore l’Epic Games Store font souvent des offres que l’on ne peut pas louper. Que ce soit des jeux gratuits à garder à vie, de nouveaux free-to-play ou encore des jeux gratuits pour une durée limitée, il y a toujours de quoi faire. Aujourd’hui sur Steam, vous pouvez réclamer un petit jeu et l’ajouter définitivement à votre bibliothèque pour le conserver définitivement.

Un nouveau jeu gratuit sur Steam que vous pouvez garder définitivement !

Pas de gros titres à se mettre sous la dent cette fois, mais un jeu gratuit tout de même bien noté et qui propose une expérience atypique pour le coup. Le jeu gratuit Steam du moment est un puzzle game et dungeon crawler qui mélange également du tir et des éléments de jeu d’adresse d’après son développeur. Shade Silver est un jeu singulier qui ne ressemble à nul autre. On nous demande de parcourir différents tableaux en prenant soin d’éliminer toute menace tout en déjouant de nombreux pièges qui vont nous demander une dextérité ultra précise. Pour un petit jeu Steam, Shade Silver propose un contenu très généreux. On nous annonce plus de 80 niveaux, plus d’une centaine d'objets et autres secrets à découvrir, de gros boss à vaincre, plusieurs armes et des dizaines d’ennemis différents à vaincre.

Si le jeu a peu de notes finalement, elles sont pour l’heure globalement positives. Maintenant que le jeu est gratuit sur Steam, il devrait assurément attirer d’autres joueurs. Si les expériences singulières et l’esthétique rétro ne vous refroidissent pas, alors foncez. Shade Silver est gratuit sur Steam jusqu’au 21 août 19h. Passé cette période, l’offre sera terminée et le jeu redeviendra payant.