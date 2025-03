Petit rappel pour les joueurs PC : si vous êtes passé à côté de l’info il y a quelques jours, Steam propose toujours un jeu narratif complètement barré à garder à vie, ainsi qu’un pack gratuit d’une valeur de plus de 20 € pour l’un des jeux multijoueurs les plus populaires de la plateforme.

Comme souvent, Steam régale ses utilisateurs avec des offres gratuites. Et cette semaine ne fait pas exception. Comme on pouvait vous l'expliquer il y a quelques jours, entre un jeu narratif original à récupérer pour toujours et un pack de démarrage d’une valeur de 22 € offert dans World of Warships, il serait dommage de passer à côté.

Un jeu gratuit à ajouter définitivement à votre bibliothèque Steam

Le jeu offert cette semaine ne passe pas inaperçu, autant par son nom que par son univers. Scheming Through The Zombie Apocalypse: The Beginning est une aventure narrative aussi étrange qu’attachante. Oubliez les héros classiques ou les survivants ultra-musclés : ici, vous incarnez des animaux au comportement très humain, plongés dans un monde en ruines. Leur objectif ? Tirer leur épingle du jeu dans une apocalypse zombie, quitte à manipuler les autres pour rester en vie. Le ton est résolument décalé, parfois grinçant, mais toujours porté par un humour noir assumé. Visuellement, le jeu surprend avec ses couleurs vives et son style presque cartoon, en contraste total avec le contexte apocalyptique.

Un petit OVNI vidéoludique sur Steam, à mi-chemin entre le jeu narratif et la comédie noire, qui mérite le détour, ne serait-ce que pour son originalité. Le jeu est gratuit jusqu’au 18 mars à 18h. Une fois réclamé, vous le gardez à vie. Parfait pour découvrir cet univers sans rien dépenser.

Un gros pack gratuit dans World of Warships

Autre belle surprise sur Steam : un Starter Pack offert dans World of Warships, d’une valeur de 22,49 €. Idéal pour bien débuter le jeu. Ce pack inclut tout le nécessaire pour bien commencer l’aventure. Voici en détail ce que contient ce DLC Starter Pack offert :

Un cuirassé premium japonais Ishizuchi

Un commandant expérimenté

Des améliorations de navire

Des conteneurs de récompenses

Un camouflage exclusif

Et plusieurs bonus économiques utiles

Ces deux cadeaux sont disponibles pour une durée limitée, alors ne tardez pas. Steam continue de prouver qu’il est possible de jouer sans se ruiner, et ces offres en sont la preuve parfaite. Profitez-en tant qu’il est encore temps.

Source : Steam