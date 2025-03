Avis aux joueurs PC, Steam propose en ce moment un jeu gratuit hilarant à garder à vie ainsi qu'un gros cadeau qui vaut plus de 20€ pour l'un des jeux les plus populaires de la plateforme.

Chaque fin de semaine c’est la même chanson. Plusieurs mastodontes de l’industrie comme l’Epic Games Store, Xbox ou encore Steam, proposent aux joueurs des bons plans impossibles à rater. Que ce soit des jeux gratuits à garder à vie, des titres jouables gratuitement pour une durée limitée, des cadeaux ou tout autre chose du genre, il y a toujours de quoi jouer sans débourser un centime. Cette semaine grâce à Steam, vous allez pouvoir ajouter un nouveau jeu à votre collection et mettre la main sur un gros cadeau qui vaut plus d’une vingtaine d’euros !

Un jeu gratuit à garder à vie sur Steam

Il n’est pas rare de retrouver des jeux gratuits à garder définitivement sur Steam. Pour cette de semaine, vous pouvez venir réclamer Scheming Trought The Zombie Apocalypse : The Beginning. Derrière ce nom barbare à rallonge se cache un jeu narratif hilarant et coloré qui traite pourtant de sujet horrible comme la fin du monde, ou le sacrifice. Un jeu totalement lunaire dans lequel vous incarnez des animaux anthropomorphes qui vont tenter de survivre en manipulant leur congénère pour les convaincre de prendre tous les risques ou de se sacrifier pour la bonne cause : la vôtre. La licence se divise en plusieurs épisodes, à l’instar des jeux narratifs comme Walking Dead ou Wolf Among Us. C’est justement le premier d’entre eux qui est actuellement gratuit sur Steam et que vous pouvez garder définitivement. Parfait pour voir ce que ça donne.

Un gros cadeau à récupérer dans la foulée

En plus d’un jeu gratuit, vous pourrez venir réclamer un gros cadeau sur Steam durant les prochains jours. Il s’agit là d’un DLC XXL pour World of Warships d’une valeur de 22,49€. Cette extension est un Starter Pack vous permettant de commencer le jeu sur les chapeaux de roue. Le pack comprend donc plusieurs objets et fournitures utiles pour bien débuter. Voici la liste complète de ce que vous pourrez récupérer dans le DLC Starter Pack gratuit :

Cuirassé premium japonais Ishizuchi.

Commandant japonais avec 6 points de compétence.

Armement principal, mod I: Une amélioration de navire qui booste la capacité de survie et accélère la réparation de la batterie principale et des tubes lance-torpilles.

Système de contrôle des avaries, mod I: une amélioration qui réduit le risque d'inondation et d'incendie.

5 conteneurs Récompense qui renferment trois objets aléatoires chacun.

1 camouflage permanent Lanterne asiatique

11 bonus économiques standards de quatre types différents : Crédits +20%, EXP. du navire +100%, EXP. du commandant +100% et EXP. libre +300%)

Emplacement de port







Source : Steam