Steam propose en ce moment un excellent jeu gratuit dont vous pouvez profiter durant quelques jours seulement. L'occasion de voir un peu ce qu'il a dans le ventre, même si vous ne pourrez jamais tout voir c'est certain !

Régulièrement, les joueurs PC peuvent profiter de tout un tas d'offres leur permettant de jouer sans avoir besoin de mettre la main au portefeuille. Steam ou encore GOG et l'Epic Games Store proposent de nouveaux jeux gratuits chaque semaine. Que ce soit des jeux gratuits à garder définitivement, de nouveaux free-to-play ou des titres qui ne sont gratuits que pour une durée limitée. Celui qui vient d'être proposé sur Steam est l'un de ceux-là. Un très gros jeu accessible gratuitement quelques jours, juste ce qu'il faut pour que vous puissiez commencer à en profiter et vous faire un avis. En revanche qu'on se le dise, il va être très difficile d'en faire le tour complet en si peu de temps.

Cet énorme jeu est gratuit pour une durée limitée sur Steam

Comme c'est souvent le cas pour les jeux qui ne sont gratuits que pour un certain temps, vous pouvez y jouer sans limite. Le jeu est totalement gratuit comme si vous vous l'aviez acheté et vous pouvez même conserver votre progression. Et ce n'est pas plus mal puisque le titre actuellement proposé sur Steam est très chronophage et demandera beaucoup d'investissement. RPG Maker MZ est le dernier volet de la célèbre franchise plébiscitée par les créateurs et fans de RPG. Plus qu'un simple jeu permettant de tester tout un tas d'expériences créées par la communauté, c'est avant tout un outil extrêmement puissant de création.

Vous pourrez profiter d'une bibliothèque d'assets colossale pour créer votre aventure de A à Z et ensuite en faire profiter les autres joueurs. Que vous soyez fans de JRPG à l'ancienne, ou plutôt orientés monde ouvert un peu plus occidental, tout est presque possible avec RPG Maker MZ. Le logiciel comporte tout ce qu'il faut pour créer des aventures uniques en faisant appel à son imaginaire, mais il vous faudra tout de même pas mal d'huile de coude.

RPG Maker MZ est actuellement gratuit sur Steam et ce jusqu'au 16 février 2026 à 19h00. Évidemment, il sera très difficile de simplement se satisfaire de cette période de gratuité pour en faire le tour ou mener à bien votre projet. Si vous comptez mettre la main sur le jeu définitivement, sachez qu'il est également en promotion en ce moment et se monnaie à 31 € au lieu de 78 €, soit une réduction de -60 %.

source : Steam