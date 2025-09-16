Steam propose régulièrement des jeux gratuits et ce de différentes manières. Ils sont parfois offerts, comme avec l'Epic Games Store, et peuvent être ajoutés définitivement à notre bibliothèque, ou alors il s’agit de free to play ou de jeux gratuits auxquels on peut jouer sans limite pour une durée limitée. Si en général ces offres arrivent en fin de semaine, il arrive parfois que des studios ou éditeurs fassent de petits cadeaux en avance. C’est le cas aujourd’hui avec ce jeu gratuit indépendant aussi bien ficelé qu’addictif que vous pouvez récupérer et garder à vie sur Steam.

Un jeu gratuit addictif et apprécié disponible sur Steam

Durant quelques jours, vous pouvez donc récupérer gratuitement Puzzle Chambers, développé par le petit studio Entertainment Forge, un puzzle game aux mécaniques simples mais complexes à utiliser. Dans ce jeu, on incarne un personnage qui se réveille au cœur d’une étrange installation où chaque salle est une énigme qu’il faut résoudre pour passer à la suivante. Dans sa mésaventure, notre homme n’est pas seul, plusieurs autres survivants semblent eux aussi pris au piège. À vous de résoudre tous les puzzles qui se dresseront sur votre route et de découvrir la vérité concernant vos agresseurs.

Qui vous séquestre dans ce bunker ? Pourquoi tous les survivants ici semblent avoir des capacités uniques et spéciales ? Mêlant narration et jeu d'énigmes, Puzzle Chambers a visiblement tapé dans l'œil de ceux qui l'ont essayé puisqu’il est plutôt bien noté sur Steam. Vous pourrez en tout cas vous faire une idée vous-même puisque Puzzle Chambers est gratuit sur Steam jusqu’au 19 septembre à 19h. Durant cette période, vous pourrez ajouter le jeu à votre collection pour le conserver définitivement. C’est donc le moment ou jamais d’en profiter.

source : Steam