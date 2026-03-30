Comme chaque semaine, Steam gâte l’ensemble de ses utilisateurs avec un nouveau jeu à tester gratuitement. Mais si vous souhaitez en profiter, il va falloir vous dépêcher.

À une époque où jouer sur consoles semble voué à coûter de plus en plus cher aux utilisateurs, en témoigne l’énième augmentation de prix annoncée pour la PS5 dernièrement, il existe heureusement de nombreuses alternatives pour les joueurs en recherche de nouvelles expériences à moindre coût. En particulier sur PC, où de multiples offres permettent aujourd’hui de récupérer des jeux gratuits chaque semaine, ou au moins de s’y essayer sans aucun frais pendant une durée limitée. La preuve, une nouvelle fois, avec Steam.

Un nouveau jeu jouable gratuitement sur Steam, mais il faut faire vite

Chaque semaine, la plateforme de Valve offre en effet l’opportunité à ses utilisateurs de découvrir certains jeux sans débourser un seul centime, à l’instar de Pet Lands ou encore Narvas très récemment. Et cela continue dès aujourd’hui avec un nouveau titre, Project Motor Racing, que vous pouvez tester gratuitement en ce moment même. Développé par Straight4 Studios et édité par GIANTS Software, ce jeu de course disponible depuis le 25 novembre 2025 promet « toute la passion, la beauté et l’intensité du sport automobile professionnel » à la communauté Steam.

Au programme de ce titre : plus de 70 voitures réparties en 13 catégories différentes, dont il est possible de faire vrombir les moteurs sur un total de 28 circuits mondiaux. De quoi offrir un certain nombre de contenus aux joueurs de Project Motor Racing, donc, qui pourront aussi bien en profiter au travers d’une carrière solo que de courses en ligne, ou de divers événements in-game. « La maniabilité de chaque voiture a été testée avec soin et approuvée par les marques partenaires et des centaines de pilotes professionnels » apprend-on également sur Steam.

Attention toutefois, Project Motor Racing ne restera pas jouable gratuitement éternellement. Passé 19h (heure française) ce soir, le titre de Straight4 Studios redeviendra une expérience payante. Autant dire, donc, que vous avez intérêt d’en profiter très rapidement si le cœur vous en dit. Notez toutefois que comme toujours, Steam propose une réduction exceptionnelle dans le cadre de cette offre, qui permet aux utilisateurs de se le procurer à prix réduit pendant plusieurs jours. Mais là encore, ne tardez pas trop si vous souhaitez en profiter.

Source : Steam