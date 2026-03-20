Chaque semaine, les joueurs PC peuvent profiter de nombreuses offres pour jouer sans avoir besoin de mettre la main au portefeuille. Steam, l'Epic Games Store ou encore Amazon Luna avec ses Prime Gaming, proposent régulièrement des jeux gratuits. Ce sont parfois des jeux à ajouter à sa collection définitivement, jouables gratuitement pour une durée limitée ou encore des free-to-play. Il y a souvent de quoi faire. Cette semaine sur Steam, vous pourrez mettre la main sur un jeu addictif et le garder à vie. Un croisement étrange entre un jeu idle clicker classique et une sorte de Pokemon.

Steam vous offre un jeu gratuit addictif que vous pourrez garder à vie

En ce moment sur Steam, vous pouvez venir réclamer Pet Lands, un jeu de type incrémental qui mélange la collection de monstres façon Pokemon, et un idle clicker comme on en trouve notamment beaucoup sur mobile. Dans ce jeu loufoque, il vous sera donc demandé de traverser différents tableaux en emmagasinant des tonnes de ressources pour franchir chaque palier. Pour ce faire, il faudra détruire tout ce qui traîne pour récolter des pièces d'or et de nombreuses pierres précieuses. Mais il est hors de question de se fatiguer à la tâche dans ce nouveau jeu disponible gratuitement sur Steam. Dans Pet Lands, ce sont de petits compagnons tout rondouillards et colorés qui travaillent à votre place. Ces petits monstres à collectionner se débloquent au fil de l'aventure et évoluent en améliorant leurs statistiques et donc leur rendement et leur efficacité pour détruire toujours plus de ressources. Ils vont ensuite automatiquement récupérer toutes les ressources à leur portée en détruisant tout ce qu'ils peuvent. Il ne vous restera plus qu'à récupérer le butin, évoluer petit à petit pour avoir une équipe de plus en plus performante, et traverser pas moins d'une centaine de niveaux différents.

Comme beaucoup de jeux du genre, sur Steam ou ailleurs, Pet Lands peut se montrer rapidement addictif, mais également redondant. C'est clairement un jeu qui ne parlera pas à tout le monde, mais qui pourrait paradoxalement aspirer plusieurs heures aux amateurs du genre. Pet Lands est le jeu gratuit du moment sur Steam et vous pouvez le récupérer dès maintenant depuis sa page sur la plateforme. Si vous pouvez conserver ce jeu gratuit à vie, l'offre ne sera quant à elle disponible que jusqu'au 22 mars 18h00.

Source : Steam