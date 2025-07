Steam régale les joueuses et joueurs avec deux actualités toutes chaudes. D'un côté le DLC gratuit d'un meilleurs jeux indés de ces dernières années, et de l'autre, le dernier épisode free to play d'une saga cultissime.

On a une double piqûre de rappel à destination des joueuses et joueurs PC. Tout d'abord, le jeu gratuit Epic Games Store de la semaine est toujours disponible jusqu'au 10 juillet 2025. Il s'agit de l'onirique Sable qui vous laisse explorer des dunes ou encore gravir des ruines monumentales à l'aide d'un aérocycle pour découvrir les mystères enfouis du monde du jeu. Ensuite, direction Steam de toute urgence pour télécharger gratuitement le shoot'em up Next Jump Shmup Tactics.

Un nouveau jeu gratuit un DLC à télécharger sur Steam

Si Next Jump Shump Tactics vous intéresse, vous pouvez l'ajouter gratuitement à votre bibliothèque Steam depuis ce lien. À noter qu'il sera indisponible à partir de ce mardi 1er juillet 2025 à 19h00. Après cela, il sera trop tard, mais celles et ceux qui ont été suffisamment réactifs pourront le garder à vie sans aucune autre condition. Voilà pour l'offre temporaire du moment, mais la plateforme de Valve a d'autres surprises.

Dès maintenant, Steam vous permet de récupérer du contenu gratuit pour Dave the Diver. Un jeu indépendant qui s'est vendu à plus de 5 millions à travers dans le monde depuis sa sortie en 2023. Un carton commercial, mais aussi critique, comme en témoignent les excellents retours. Du côté de Metacritic, il obtient 90/100 (presse) et 8,2/10 (joueurs), tandis qu'il récolte 97% d'avis positifs sur Steam pour 118 342 évaluations. Un vrai raz-de-marée qui confirme le plébiscite.

Le pack DLC Godzilla X Dave The Diver à télécharger gratuitement

Actuellement, Dave the Diver est en promotion sur Steam à 11,99€ au lieu de 19,99€, ou à 13,89€ au lieu de 24,19€ avec le DLC Ichiban Kasuga de Yakuza Like a Dragon. Si vous l'avez, vous pourrez réclamer gratuitement un autre DLC dédié à l'un des plus gros monstres de tous les temps : Godzilla. Dans cette aventure, Dave le plongeur est perturbé dans son activité par l'apparition du célèbre Kaiju dans l'océan. Et s'il s'avère que celui-ci n'est pas tout seul... Pour le coup, vous pouvez prendre le temps qu'il faut pour le télécharger car le DLC Dave the Diver x Godzilla est offert sur Steam jusqu'au 31 décembre 2026.

Persona 5 The Phantom X est sorti sur PC et mobiles !

L'autre actualité sur Steam, et même sur mobiles (iOS, Android), c'est le lancement en Occident du nouveau jeu d'une licence culte adoré des fans de RPG avec Persona 5 The Phantom X. Malheureusement, il faut parler un petit peu en anglais dans la mesure où les textes ne sont pas traduits en français à l'heure d'écrire ces lignes. The Phantom X est un spin-off free to play, qui est donc disponible gratuitement sur Steam et les plateformes mobiles, qui se déroule dans l'univers de Persona 5. On retrouve d'ailleurs la superbe direction artistiques, les combats au tour par tour ou encore la dimension sociale. La principale différence est que le titre adopte un modèle économique gacha, avec la présence de microtransactions.

