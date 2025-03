Comme chaque semaine, les différentes plateformes de distribution sur PC offrent des jeux sans rien demander en retour. C'est encore le cas avec l'Epic Games Store qui, jusqu'à ce jeudi 20 mars 2025 à 15h59, permet à l'ensemble de ses utilisatrices et utilisateurs de récupérer et de garder à vie le souls-like Mortal Shell. De plus, il est possible d'obtenir gratuitement de nombreux avantages dans World of Warships avec le DLC « Anniversary Party Flavor ». La boutique Steam n'est pas en reste avec un nouveau jeu gratuit qui vient tout juste de sortir et qui récolte déjà des avis positifs.

Un nouveau jeu gratuit Steam chaotique et mignon

Steam va régaler une fois de plus les joueuses et joueurs PC avec un tout nouveau jeu gratuit : Party Club. Un party game aussi chaotique que mignon qui devrait vous faire penser à un classique du genre, à savoir Overcooked. Cette production indépendante de Lucid11 Interactive est en effet un jeu de gestion de restaurant, de cuisine et d'action où vous devrez essayer de satisfaire vos clients qui prennent la forme d'animaux. Il faut ainsi accueillir, placer et se plier en quatre pour votre clientèle, même s'il n'est pas exclu d'en mettre un à la porte s'il est trop exigeant.

Ce nouveau jeu qui vient de débarquer sur Steam officiellement a déjà récolté 78% d'avis positifs sur les 449 évaluations. Ce qui revient souvent, c'est le côté chaotique mais jouissif d'un titre à mi-chemin entre Overcooked et Plate Up. En plus de devoir agencer votre établissement en installant différents éléments comme des tables, il faut également faire très attention au placement de vos clients sous peine de le regretter. « Vos clients sont des animaux aux personnalités uniques, et chacun a ses préférences. Placer un panda à côté d'un tigre pourrait mal finir ! Méfiez-vous des clients particuliers : certains pourraient vous assommer accidentellement en lâchant des gaz, d'autres en usant de méthodes plus classiques ».

Party Club est sorti le 17 mars 2025 et il est déjà offert sur Steam, mais seulement pour les premières 24h. De ce fait, s'il vous intéresse, il ne faut pas perdre de temps dans la mesure où il reviendra payant dans la journée. Pour le récupérer gratuitement et le garder à vie, faites très très vite puisqu'il faut le réclamer avant ce mardi 18 mars 2025 à 16h00.

Un second jeu gratuit et un DLC à récupérer au plus vite

En plus de Party Club, on vous rappelle qu'il y a d'autres cadeaux sur Steam avec un second gratuit et un DLC. Jusqu'à ce mardi 18 mars à 18h00, vous pouvez télécharger Scheming Through The Zombie Apocalypse: The Beginning. Il s'agit d'un point'n'click où des humains peu courageux envoient des animaux pour survivre à une apocalypse zombie. À l'image de Party Club, les retours sont positifs avec 84% d'avis dans le vert sur 576 évaluations.

Si vous êtes fans de batailles navales, il y a également le DLC gratuit World of Warships Pack de démarrage : Ishizuchi. Un contenu qui vous aidera à débuter en débloquant d'entrée un cuirassé premium et les bonus in-game suivants :

Cuirassé premium japonais Ishizuchi

Commandant japonais avec 6 points de compétence

Armement principaux, mod I : une amélioration de navire qui booste la capacité de survie et accélère la réparation de la batterie principale et des tubes lance-torpilles

Système de contrôle des avaries, mod I: une amélioration qui réduit le risque d'inondation et d'incendie

5 conteneurs Récompense : des boîtes exclusives qui renferment trois objets aléatoires chacune.

1 camouflage permanent Lanterne asiatique

11 bonus économiques standards communs de quatre types (Crédits +20%, EXP. du navire +100%, EXP. du commandant +100% et EXP. libre +300%)

Emplacement de port

Il est disponible sur Steam jusqu'à 18h00.

Source : boutique Steam.