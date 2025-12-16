Les jeux gratuits défilent sur Steam. Un nouvel éditeur vous propose ainsi de récupérer l’une de ses productions et de la conserver sans avoir à sortir la carte bleue.

Les bons plans s’enchaînent pour les joueurs PC, et la période la plus lucrative de l'année est arrivée. L’Epic Games Store a ouvert sa hotte de Noël et s’apprête à distribuer des cadeaux à tour de bras durant les deux prochaines semaines. La plateforme reconduit en effet son fameux calendrier de l’avent, en offrant un jeu gratuit par jour. Pour vous donner une idée de l’ampleur de l’événement, sachez que jusqu’à jeudi, Hogwarts Legacy est gratuit sur PC pour tout le monde. Mais l’EGS n’a pas le monopole. Valve se joint à la fête avec un nouveau jeu gratuit Steam, à garder définitivement dans votre bibliothèque lui aussi.

Un nouveau jeu gratuit Steam à garder

Ça va devenir de plus en plus cher de jouer sur PC dans les mois à venir, mais peu importe : les jeux gratuits s’enchaînent. Alors que les hostilités sur l’Epic Games Store n’ont pas encore réellement commencé, certains éditeurs profitent déjà de la période festive pour faire découvrir leurs titres. Si les essais gratuits le weekend sont une habitude, quelques audacieux vont jusqu’à vus offrir leurs jeux. C’est le cas du petit éditeur indépendant GrabTheGames, qui vous offre donc un nouveau gratuit Steam à garder : One Gun Guy.

Ce petit jeu d'action indé ne fait pas dans la dentelle. Dans ce déluge de balles, le joueur incarne un héros solitaire qui doit se frayer un chemin à travers des niveaux bourrés d’ennemis et d'obstacles. Ce jeu gratuit Steam est minimaliste au possible et repose simplement sur un gameplay ultra direct, nerveux et exigeant, où chaque mouvement et action comptent. Un petit jeu brutal mais sympathique, parfait pour les amateurs de défis old-school.

On rappelle que One Gun Guy n’est que le dernier jeu gratuit Steam en date d’une liste qui a fondu comme neige au soleil. Le titre pourra en effet être réclamé avant le jeudi 18 décembre 2025, 19h00, après quoi il restera indéfiniment dans votre bibliothèque. C’est également toujours le cas pour Black Desert Online, le MMO et mastodonte de Pearl Abyss qui vous grappillera des centaines d’heures de votre vie. Ce dernier est aussi disponible jusqu'au jeudi 18 décembre 2025, mais à 9h00.

Source : Steam