Il ne se passe presque plus une semaine sans qu’un éditeur ou un développeur ne rende son jeu gratuit sur Steam. Un nouveau cadeau est maintenant disponible sur la plateforme.

C’est la journée des jeux gratuits pour les joueurs PC. Chaque jeudi après-midi, l’Epic Games Store propose une ou deux productions à conserver, tandis qu’en soirée, c’est au tour de Prime Gaming de dégainer ses offres de la semaine. Heureux hasard du calendrier, Steam offre lui aussi un jeu gratuit à récupérer dès aujourd’hui. Un titre qui sera donc gardé à vie, à condition qu’il soit, comme toujours, réclamé dans les temps. Et puisque les bonnes habitudes ne changent pas, le compte à rebours est déjà lancé pour aller récupérer votre nouveau cadeau.

Un nouveau jeu gratuit Steam à garder

Les cadeaux s'enchaînent sur la plateforme de Valve. Quand ce ne sont pas ses essais gratuits, disponibles presque tous les weekends, la plateforme propose de temps à autre de récupérer des jeux gratuits à conserver. Des productions aux calibres variés, mais qui viennent généralement de la scène indépendante. Le jeu gratuit Steam du jour ne fait pas exception. Petit walking sim d'horreur bricolé dans un coin de l'Enfer et sorti en 2024, NineHells a tout du jeu indé un peu fauché, qui bricole son expérience comme il peut. Dans ce jeu d’horreur narratif, on incarne Davie, amnésique de service, qui se réveille dans un univers infernal et erre dans une succession de couloirs infernaux pour recoller les morceaux de son passé.

Cette courte expérience mise avant tout sur l’exploration, son ambiance parfois claustrophobe et évidemment sa narration, proposant une approche psychologique de l’horreur davantage orientée vers le malaise. Un jeu gratuit Steam très court, qui tient surtout de l’expérimentation pour son développeur et qui peut être récupéré avant le 20 avril à 19h00. Pour ce faire, rien de plus simple. Rendez-vous sur la page dédiée au jeu, disponible en cliquant sur le bouton orange ci-dessous. Il suffit ensuite de cliquer sur le bouton vert « Ajouter au compte » pour que votre jeu gratuit Steam soit ajouté à votre bibliothèque, où il y restera aussi longtemps que votre compte perdurera. Soit, selon les termes d'utilisation de plateforme, jusqu’à votre dernier souffle.

Aperçu de NineHells, le jeu gratuit disponible sur Steam

Source : Steam