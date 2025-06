Le week-end approche, vous savez ce que ça veut dire ? Que de nouvelles opportunités de profiter de jeux gratuits sont là ! Depuis hier, vous pouvez par exemple récupérer ceux offerts par l'Epic Games Store ou Prime Gaming. Mais pour quelques jours, Steam vous fait également un cadeau. Il ne vous faut qu'un compte sur la plateforme pour le récupérer, alors ne passez pas à côté.

Quel est le jeu gratuit du moment sur Steam ?

Une fois n'est pas coutume, Steam vous offre un jeu gratuit. Eh oui, rangez votre portefeuille, vous n'aurez rien à débourser pour l'ajouter à votre ludothèque, quelle aubaine ! Il s'agit d'un titre indé très apprécié sur la plateforme de Valve avec des notes « très positives » à ce jour. Allez, fini le suspens, son nom est Next Jump Shmup Tactics.

Comme son nom l'indique, Next Jump Shmup Tactics est un shoot 'em up, et bien à l'ancienne qui plus est. Si on vous dit qu'il a été développé par le studio Post Mortem Pixels (Talk to Strangers, Takara Cards), vous ne vous étonnerez pas qu'il soit en pixel art. Ça devrait donc ravir les amateurs de retrogaming sur Steam.

Cependant, Next Jump propose une approche un peu différente du genre avec des combats au tour par tour, pour apporter une dose de tactique à l'ensemble. Le studio ne cache d'ailleurs pas ses influences, citant Final Fantasy Tactics ou encore Crypt of the Necrodancer sur la fiche Steam du jeu.

Pour ce qui est de l'histoire : vous embarquez dans l'espace afin de prendre part à une terrible lutte. Vous allez devoir combattre tous les dragons qui veulent vous voler vos élixirs. L'aventure prend alors place dans des décors générés de façon procédurale, pour être toujours surpris. Voilà un jeu prometteur offert par Steam !

Ainsi, Next Jump Shmup Tactics vous est offert jusqu'au 1er juillet, 19 heures dernier délai. En outre, si l'expérience vous plaît, vous pouvez aussi découvrir les autres productions du studio à petit prix grâce aux promos en cours sur Steam.