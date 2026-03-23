Les bons plans s'enchaînent sans répit pour les joueuses et joueurs PC. Si se monter une configuration solide représente un investissement, d'autant plus depuis la flambée des composants liée à l'essor de l'IA générative, il est vite compensé pour qui sait où regarder. Entre les cadeaux hebdomadaires de l'Epic Games Store, les sélections mensuelles incluses avec Amazon et son abonnement, ou encore les weekends d'essai gratuits régulièrement proposés sur Steam, difficile de ne pas remplir sa bibliothèque sans passer à la caisse. Mais à l'occasion, certains éditeurs sont encore plus généreux sur la plateforme. Pour accompagner la sortie d'un nouveau projet, promouvoir une mise à jour conséquente ou simplement faire parler d'eux pendant les soldes, ils n'hésitent parfois pas à offrir définitivement un jeu complet. Justement, un nouveau jeu gratuit Steam à garder est disponible, et il ne faudra pas traîner pour en profiter.

Un nouveau jeu gratuit Steam que vous pouvez garder

Nouvelle semaine, nouveau jeu gratuit Steam à garder. La plateforme propose en effet, jusqu'au 25 mars à 18h, heure française, de récupérer une nouvelle production indépendante. On ne va pas y aller par quatre chemins, vous n'en avez sans doute jamais entendu parler et les quelques retours des joueurs sont assez partagés. Il n'en reste que Narvas est maintenant gratuit, ce qui vous fera économiser tout de même 8,99€. C'est toujours ça de pris. Dans un paysage saturé de shooters, ce jeu gratuit Steam a donc tenté de tirer son épingle du jeu avec une formule plus ramassée, mais se voulant malgré tout nerveuse. On y incarne Mace, un jeune récupérateur propulsé au cœur d'une crise qui le dépasse largement et qu'il va devoir résoudre avec ses propres moyens. Envoyé aux quatre coins de planètes hostiles, il doit collecter des ressources vitales pour une colonie au bord de l'effondrement.

Ce jeu gratuit Steam prend alors la forme d'un platformer en défilement horizontal, où mobilité et précision se conjuguent. Sprint, esquives, téléportation… Sur le papier, tout est là pour maintenir un rythme soutenu, et ce notamment grâce à des affrontements contre des robots et des boss plus retors qu'ils n'y paraissent. Jouable en solo comme en coopération locale, Narvas mise aussi sur la rejouabilité, notamment pour les plus acharnés avec la chasse au chrono. Ce n'est pas le jeu gratuit Steam du siècle, on vous l'accorde, mais il pourrait peut-être être un bon compromis pour une soirée entre potes. Pour récupérer votre cadeau du jour, cliquez sur le bouton ci-dessous pour accéder à la page du jeu, puis cliquez sur le bouton vert « Ajouter au Compte », et le tour est joué.