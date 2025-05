Cette semaine encore, Steam gâte ses utilisateurs avec du contenu 100 % gratuit. Entre un jeu indé aussi curieux qu’intriguant et des cadeaux pour personnaliser votre profil à l’occasion du retour d’une licence culte, il y a de quoi se faire plaisir sans rien dépenser.

Un jeu gratuit sur Steam complètement psychédélique

On commence avec le jeu gratuit actuellement disponible sur Steam. Sorti en avril 2024, il s'agit de MOUTHOLE avec son univers étrange, sa narration énigmatique et son esthétique pixel retro déroutante. Et la bonne nouvelle, c’est qu’il est disponible gratuitement.

Dans ce jeu d’aventure Steam aux allures de trip surréaliste, vous devrez résoudre des énigmes, explorer des mondes bizarres… et littéralement rentrer dans votre bouche. Oui, c’est aussi absurde que ça en a l’air, mais c’est justement ce qui fait le charme du projet signé Anything Nose Productions.

Le jeu propose une expérience riche et décalée, avec 11 fins différentes à découvrir selon vos choix, plus de 1000 lignes de dialogue à explorer, et une foule de fonctionnalités improbables. Parmi elles, une simulation de marché boursier, des instruments jouables, et même ce que les développeurs appellent un "système de chapeau révolutionnaire". De quoi garantir une aventure aussi imprévisible que mémorable. Il n'y a vraiment que sur Steam où l'on peut trouver ça. Le jeu est très bien noté sur la plateforme.

Des cadeaux DOOM

En parallèle, la plateforme célèbre le grand retour de la licence DOOM, avec la sortie ce jour de Doom: The Dark Ages. Pour marquer le coup, Valve offre une série de contenus gratuits pour personnaliser votre profil Steam aux couleurs de la saga.

Parmi les contenus gratuits proposés par Steam, on trouve de quoi personnaliser son profil avec style : des stickers animés, des avatars dynamiques, un cadre d’avatar exclusif, et même un mini-profil DOOM pour donner une touche infernale à votre compte. Une belle occasion de célébrer le retour de la licence tout en soignant son apparence sur la plateforme. Il suffit pour cela de :

Avoir un compte Steam connecté

Se rendre sur la diffusion "Slayer Club Live"

Regarder 10 minutes de livestream

de livestream Les objets seront automatiquement ajoutés à votre inventaire

Et ce n’est pas tout ! Steam propose aussi d’autres objets gratuits pour le Festival de la collection de créatures. Ici, nul besoin de regarder quoi que ce soit : tout se récupère directement depuis la Boutique de points Steam.