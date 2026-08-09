Il ne se passe presque plus une semaine sans que les joueurs PC ne soient gratifiés d’un nouveau bon plan. Cette fois, place à un jeu gratuit Steam à conserver.

Pas de jeux à essayer gratuitement ce weekend sur Steam, mais une petite pépite en son genre peut toujours être récupérée sans débourser un seul centime et être conservée à vie une fois réclamée. Moonlighter, l'action-RPG indépendant acclamé par la critique comme par les joueurs, est donc gratuit sur Steam jusqu’au 9 août à 19h00. Il ne vous reste plus que quelques heures pour l’ajouter à votre bibliothèque, et ce serait dommage de passer à côté.

Moonlighter gratuit sur Steam

Habituellement vendu 19,99€, Moonlighter est donc encore gratuit sur Steam pendant une durée limitée à l’occasion de la sortie d’accès anticipé de sa suite, dont la version 1.0 arrivera le 2 septembre 2026. Et quoi de mieux pour en faire la promotion que de rendre le premier épisode gratuit et donner envie au plus grand nombre de découvrir sa suite ? Pour un titre indépendant, c’est un pari généralement gagnant. C’est donc une excellente occasion pour les retardataires de découvrir un titre qui s'est discrètement imposé comme une référence de la scène indépendante depuis sa sortie en 2018.

Ce jeu gratuit Steam mêle en effet action-RPG et des éléments de roguelite. On y incarne un jeune marchand partant à l’aventure dans d’autres dimensions pour y trouver des trésors et les revendre. En plus d’aller affronter tous les dangers en explorant des donjons générés aléatoirement et en affrontant des boss, il vous faudra donc en plus gérer votre boutique et la rentabiliser. Le jour, vous serez ainsi un marchand modeste dans le village de Rynoka et la nuit partir à l’aventure trouver de quoi faire marcher vos affaires. Avec un score Metacritic de 81/100 et et une note de 4,5/5 sur Steam, difficile de passer à côté d’un jeu aussi addictif qui vous happe pendant la vingtaine d’heures minimum requise pour en faire le tour. Il n’y a pas de meilleure affaire qu’un jeu gratuit Steam.

Bande-annonce en anglais

On rappelle donc que vous avez jusqu’au dimanche 9 août à 19h00 pour récupérer ce jeu gratuit Steam. Passé ce délai, il redeviendra définitivement payant. Pour ce faire, voici la marche à suivre :

Allez sur la page Steam de Moonlighter.

Cliquez sur le bouton vert « Ajoutez au compte », à côté de la mention « -100% » difficilement manquable.

Vous atterrirez sur une page avec la mention « Moonlighter est maintenant enregistré sur votre compte Steam.»

Le jeu est désormais dans votre bibliothèque.

Source : Steam