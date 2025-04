De manière régulière, Steam se fend d'offres permettant de rajouter gratuitement un jeu à sa bibliothèque. Celle qui nous intéresse a cours pendant une durée particulièrement limitée. Si vous aimez les FPS solo prenants et le post-apocalyptique, à la STALKER ou Fallout, il serait donc dommage de passer à côté si vous n'y avez jamais joué, à condition de préparer votre masque à gaz et vos quelques munitions pour affronter ce qui vous attend dehors !

Petit tour en métro gratuit grâce à Steam pendant une durée rédux

Alors que le post-apocalyptique a en ce moment le vent en poupe avec le lancement de la saison 2 de The Last of Us chez Max et le portage PC de The Last of Us 2 Remastered, Steam en rajoute une couche avec un autre monument vidéoludique du genre. Exit cependant les États-Unis et direction les entrailles de la capitale russe de Moscou en compagnie de 4A Games et Deep Silver, avec Metro 2033 Redux.

Il s'agit donc du tout premier opus de l'adaptation du roman éponyme et mondialement reconnu de Dmitry Glukhovsky, originellement sorti en 2010 sur PC (Steam, Epic Games Store, GOG.com) et consoles. Nous y incarnons Artyom, un jeune homme qui a connu le monde avant que les bombes nucléaires s'abattent sur Moscou (et probablement le monde ?). Pour survivre, la population a dû se retrancher dans le métro moscovite et y recréer une forme de civilisation. Ravagée par les radiations et peuplée d'effroyables monstruosités, la surface est extrêmement dangereuse pour l'homme. Mais c'est aussi là qu'on peut trouver les ressources les plus rares pour maintenir la vie dans le métro. Ainsi commence notre aventure dans cet univers bien à part.

La version Redux du jeu, sortie quant à elle en 2014 sur les plateformes PC comme Steam et consoles, permet de profiter des fonctionnalités du second opus, Last Light. À savoir une IA plus retorse, des commandes, animations et gestion des armes plus abouties, une expérience plus accessible ou difficile selon les besoins, et des graphismes revus à la hausse. Il s'agit donc clairement de la meilleure version de ce titre de 4A Games acclamé par les joueurs et la critique.

Envie d’aller dompter cet univers hostile et d’y survivre ? Ne tardez pas trop, car ce jeu sera gratuit sur Steam uniquement jusqu’au mercredi 16 avril 2025 à 17h. Pour ajouter ce jeu gratuit de manière définitive à votre bibliothèque, il vous suffira de quelques clics. Rendez-vous sur la page officielle de Metro 2033 Redux puis cliquez sur le bouton « Ajouter au compte » en vert, qui peut difficilement être manqué. Le téléchargement se lancera alors, et vous aurez accès à l’intégralité du jeu de base.

Source : Steam