Steam propose un jeu gratuit supplémentaire en cette fin de semaine et il est excellent et très bien noté. Foncez en profiter avant qu'il ne soit trop tard.

Chaque semaine vous pouvez jouer à moindres frais grâce aux nombreuses offres que proposent les géants du jeu vidéo. L’Epic Games Store offre des jeux chaque semaine, le Xbox Game Pass permet à ses abonnés de profiter de ses Free Play Days et Steam offre toujours plus de bons plans. Que ce soit des jeux gratuits pour une durée limitée, des titres à conserver définitivement ou de nouveaux free-to-play, il y a toujours de quoi faire. Cette semaine, nous vous rapportions que Steam proposait deux jeux gratuits. Si l’une des offres a déjà expiré, un nouveau jeu est venu de glisser dans la liste. Une petite surprise fort appréciable dont vous pouvez profiter dès maintenant, mais sans trop traîner.

NOTE : suivant le moment où vous lisez cet article, il se peut que l'offre n'existe plus, nous ne pouvons malheureusement rien faire du tout, même en appelant Steam, on a déjà essayé.

Un jeu gratuit de plus sur Steam, une très bonne surprise

Des jeux de niche ou de petites pépites passées sous les radars, il en existe des tas sur Steam. La plateforme de Valve en propose justement une en ce moment et elle est disponible gratuitement pour une durée très limitée. Dès maintenant, vous pouvez donc jouer gratuitement à Mechabellum, un jeu de stratégie très tactique qui vous propose de participer à des affrontements mécanisés XXL. Vous devez gérer votre armée, dispatcher les unités sur le champ de bataille et veiller à ce que tout se déroule sans accroc. Plusieurs dizaines de véhicules sont disponibles pour mener à bien vos missions et vous pouvez même les personnaliser. Le seul problème du jeu : il devient très (trop?) rapidement addictif, difficile de décrocher.

Ce nouveau jeu gratuit de la semaine est particulièrement apprécié sur Steam. Des notes globales, et récentes, très positives, des milliers de joueurs. Mechabellum est un jeu suffisamment atypique pour mériter le coup d'œil. Le jeu est gratuit sur Steam jusqu’au 7 avril en fin de journée. Vous pouvez y jouer pleinement pendant cette durée comme si vous le possédiez et conserver votre avance. Il est même possible de passer à la caisse en profitant de la promotion de -20% disponible actuellement.