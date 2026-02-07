Cette semaine, Steam propose déjà plusieurs jeux gratuits à garder ou à tester pour une durée limitée. Vous pourrez notamment retrouver le dernier épisode d'une licence absolument culte pour les fans de tactical-RPG, mais aussi un excellent jeu VR tiré de l'univers de Moss, franchise incontournable pour tous les amateurs de jeux en réalité virtuelle. Comme si ça ne suffisait pas, Steam offre désormais un autre jeu indé et très apprécié. Un jeu gratuit que vous pouvez venir récupérer dès maintenant pour l'ajouter à votre collection

Un nouveau très bon jeu gratuit à récupérer et à garder sur Steam

C'est une nouvelle petite pépite indé méconnue qui est offerte aujourd'hui sur Steam. Développé par la petit équipe de Illunsoft, Magellania est un RPG tactique qui se base sur un gameplay relativement nerveux et surtout très stratégique. Tout se passe dans du tour par tour de manière assez classique aux premiers abords, à la différence qu'ici il faudra se montrer plutôt agressif. dans ce nouveau jeu gratuit Steam, l'idée est donc d'enchaîner les combos avec différentes unités tout en s'assurant de leur survie. Le jeu nous place dans un univers de science-fiction teinté d'humour noir dans lequel le prince Lofty de Pluton déclare la guerre aux différents dirigeants de la galaxie après que ces dernières aient refusé de venir à son anniversaire.

On pourra contrôler des dizaines d'unités différentes et profiter d'une campagne rejouable et même de contenu endgame. Magellania se montre donc plutôt généreux pour un jeu aussi discret et est plutôt apprécié sur Steam, en témoignent ses notes positives. Sa direction artistique tout en pixel art, sa bande-son réussie, et que l'on peut personnaliser, ainsi que son gameplay semblent avoir charmé les joueurs. Magellania est gratuit sur Steam jusqu'au 9 février 2026 à 19h00. Durant cette période, vous pourrez récupérer le jeu et l'ajouter définitivement à votre collection.

Bande-annonce de gameplay pour Magellania actuellement gratuit sur Steam

Source : Steam