Steam propose en ce moment un nouveau jeu gratuit à tous les joueurs et vous pouvez le garder à vie, mais il faut faire vite avant que l'offre ne finisse par expirer.

Chaque semaine, les joueurs PC peuvent profiter de jeux gratuits de différentes manières. Que ce soit des titres à réclamer et conserver à vie, des jeux gratuits pour une durée limitée ou encore de nouveaux free-to-play. En général, il y a de quoi faire sur Steam ou encore avec l'Epic Games Store. Aujourd'hui, Steam propose une fois de plus à tout le monde de profiter d'un jeu gratuit et même de le récupérer pour le conserver définitivement dans votre collection.

Un nouveau jeu gratuit à récupérer tout de suite sur Steam

Ce jeu, c'est Lost in Anomaly, un jeu d'horreur psychologique à faire en solitaire. En early access depuis 2024, le titre a pas mal évolué depuis sa sortie, ce qui lui a d'ailleurs valu plusieurs avis positifs sur Steam. À mi-chemin entre un Escape from Backroom et Exit 8, vous êtes coincé au neuvième étage d'un immeuble possédé par une force obscure. Votre seule et unique chance de vous en sortir réside dans votre capacité à observer votre environnement. Quelque chose de sinistre rôde tout autour de vous et vous devez impérativement repérer les anomalies pour survivre.

Ce jeu indé s'inspire de nombreux succès Steam et réussit à offrir une expérience glaçante. Plongé dans le noir, il faudra utiliser le son et des lampes torches pour révéler les sombres secrets qui se terrent dans l'environnement. Mais les apparitions ne sont pas votre seul problème puisque des menaces se tapissent aussi dans l'ombre, prêtes à bondir. Il s'agit toutefois d'une expérience extrêmement courte pour le moment, comptez seulement un peu plus d'une heure pour en voir le bout. Une certaine rejouabilité reste tout de même possible pour celle et ceux qui souhaiterez viser les meilleurs temps. Si vous voulez tester Lost in Anomaly, c'est le moment : le jeu est gratuit sur Steam jusqu'au 16 février 2026 aux alentours de 19 h 00. Durant cette période, vous pourrez ajouter le jeu à votre collection et le garder définitivement.

