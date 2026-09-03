Régulièrement, la plateforme de Valve offre à ses utilisateurs la possibilité d’essayer plusieurs titres gratuitement le temps d’un weekend. D’autres fois, les éditeurs vont plus loin en les laissant conserver leurs productions, notamment lorsqu’une suite est à l’horizon. Puis, surtout du côté de la scène indépendante, il y a des cas plus particuliers, comme celui de Legends of Starkadia. Proposé en tant que free-to-play originellement, le titre va définitivement devenir payant. Mais le studio l’offre en tant que jeu gratuit Steam juste avant le changement de modèle économique.

Un petit jeu gratuit sur Steam pour les amateurs de RPG à l'ancienne

Il faudra donc bientôt sortir le portefeuille pour jouer à Legends of Starkadia. Gratuit depuis son lancement le 7 juillet dernier, le RPG de Doom Turtle, passera en effet à 1,99 dollar à compter du 14 septembre 2026. Il vous est donc toujours possible de l’ajouter gratuitement à votre bibliothèque Steam afin de le garder à vie. En effet, toute personne l’ayant réclamé avant cette date pourra le conserver sans rien débourser. Il y a forcément une histoire derrière ce changement de modèle économique et elle est forcément liée à la stature de jeu indépendant du titre. Au départ le RPG devait couvrir 11 planètes, une ambition trop ambitieuse pour la petite équipe qui avait alors décidé de sortir une expérience gratuite d’environ 2 heures basée sur la première d’entre elles. Puis le studio a décidé de terminer ce jeu gratuit Steam et le commercialisera avec un prix d’entrée tout doux.

Legends of Starkadia se présente ainsi comme un RPG au tour par tour conjuguant le charme des classiques du genre avec quelques idées plus modernes et de l'humour. Dans la peau d’un ado terrien téléporté par accident au cœur de l’Empire Starkadien, vous devrez prendre part à un conflit interdimensionnel qui dépasse l’entendement. Comme nombre de jeux avant lui et Clair Obscur Expedition 33, ce jeu gratuit Steam enrichit son système de combat de QTE, notamment pour attaquer et se défendre. Ses principales influences se font directement ressentir, comme Chrono Trigger, Paper Mario ou encore Undertale. Il vous reste donc encore quelques jours pour récupérer gratuitement sur Steam ce qui deviendra le premier chapitre d’un jeu qui gagnera en ambition au fil de son développement.

On rappelle donc que vous avez jusqu’au dimanche 14 septembre, sans heure précisée, pour récupérer ce jeu gratuit Steam. Passé ce délai, il deviendra définitivement payant. Pour ce faire, voici la marche à suivre :

Allez sur la page Steam de Legends of Starkadia.

Cliquez sur le bouton bleu « Ajouter à la bibliothèque », à côté du bouton vert « Jouer au jeu ».

Vous atterrirez sur une page avec la mention « Legends of Starkadia est maintenant enregistré sur votre compte Steam.»

Le jeu est désormais dans votre bibliothèque.

Source : Steam