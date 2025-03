Comme chaque semaine, les joueuses et joueur PC peuvent aller sur Steam ou l'Epic Games Store pour télécharger des jeux gratuits. Jusqu'au jeudi 6 mars à 16h59, Epic offre Mages of Mystralia. Une aventure où la magie sera votre meilleure amie. Les développeurs de Borealys Games font référence à leur bébé comme étant un mélange entre Zelda et Harry Potter, et visiblement, le résultat est là. À l'heure de publier cet article, le jeu indé a récolté 86% d'avis positifs sur 832 évaluations sur le store de Valve.

Un nouveau jeu gratuit sur Steam pour chiller

Ces dernières heures, les utilisatrices et utilisateurs Steam ont pu tester Expeditions A MudRunner Game. Une expérience qui fait la part belle à l'exploration de territoires sauvages en pilotant des véhicules tout-terrain. Malheureusement l'essai gratuit a pris fin hier soir. Mais la boutique de Valve vous permet de récupérer un nouveau gratuit dès maintenant. Jusqu'à ce week-end, le jeu indépendant Isle of Jura d'EM Games est offert sur Steam. Et, non, il n'y a pas de rapport avec le whisky du même nom.

Isle of Jura est un jeu détente où une fille nommée Alex se rend sur l'île isolée et magnifique de Jura. Là-bas, elle partira à la recherche d'espèces à étudier pour terminer un rapport de biologie. « Explorez, rencontrez les habitants et pêchez de délicieux poissons ! ». Ce jeu chill, qui est disponible gratuitement sur Steam, vous propose d'attraper au total plus de 50 espèces de poissons. Pour parvenir à les capturer, vous pourrez choisi parmi trois techniques de pêche. Dans Isle of Jura, vous explorez l'entièreté de l'île comme le souhaitez à votre rythme. Vous discutez avec les PNJ, et vous pouvez même entreprendre une chasse aux artefacts pour compléter votre collection.

Comme d'autres jeux cozy, à l'image des très appréciés Tiny Glade ou Disney Dreamlight Valley, il faut vous attendre à une expérience relaxante. Si les avis Steam sont moyens, certains se sont cependant laissé emporter par la proposition. « C'est un jeu de pêche où vous êtes sur une petite île et vous attrapez des poissons. Vous les vendez, obtenez un meilleur équipement de pêche pour attraper plus de poissons uniques, en écoutant une belle musique à la guitare en fond sonore. Je comprends que certains trouvent que c'est lent et qu'il n'y a pas grand-chose à faire, mais c'est un jeu vraiment sympa pour se détendre » déclare un internaute convaincu.

Source : boutique Steam.