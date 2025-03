Petit message à l’attention des retardataires ou celles et ceux qui seraient passés à côté. Il ne vous reste que quelques heures pour récupérer un jeu gratuit Steam et le conserver.

C’est une petite routine maintenant. Toutes les semaines, les joueurs PC peuvent mettre la main sur plusieurs jeux gratuits. L’Epic Games Store y va systématiquement de ses cadeaux, tout comme Prime Gaming qui régale ses abonnés. De temps à autre Steam entre également dans la danse, en offrant bien des titres à conserver en plus de ses habituels essais gratuits qui durent le temps d’un weekend. C’est bien un de ceux-là que vous pouvez encore récupérer pendant quelques heures, tout comme quelques petits cadeaux.

Un jeu gratuit Steam à récupérer de toute urgence

Ce weekend, l’ensemble des utilisateurs de la plateforme peuvent tester gratuitement l’excellent Company of Heroes 3. Comme toujours, vous pouvez profiter de l’intégralité du jeu sans aucune restriction jusqu’au lundi 10 mars 2025. Ce qui intéresse le plus les joueurs en revanche, ce sont bien les jeux gratuits Steam, ceux à ajouter à la bibliothèque et qui sont ensuite conservés indéfiniment. C’est l’heure de votre petite piqûre de rappel. Avis aux retardataires, il ne vous reste que quelques heures pour mettre la main sur Isle of Jura. Un titre indépendant chill comme tout dans lequel vous incarnez Alex, une fille qui se rend sur une île aussi isolée que magnifique.

Comme bon nombre de jeux cosy de cette trempe, l’objectif sera d’explorer ce petit havre de paradis pour partir à la recherche et étudier plusieurs poissons, tout en discutant avec les habitants et en apprenant à les connaître. Ce sont au total plus de 50 espèces qui seront à attraper et à revendre, le tout en utilisant trois techniques de pêche différentes. Globalement, la proposition de ce jeu gratuit Steam a moyennement séduit celles et ceux qui l’ont acheté, bien que certains ont tout de même adoré son ambiance, portée par une OST de bonne facture. Dans tous les cas, ça ne vous coûte littéralement rien de l’essayer.

Vous avez donc jusqu'au 9 mars à 18h00 pour récupérer gratuitement Isle of Jura sur Steam, après quoi il redeviendra payant. On rappelle, si besoin est, qu’une fois ajouté à votre bibliothèque, le jeu sera conservé aussi longtemps que votre compte sur la plateforme perdurera. Pour le récupérer, il vous suffit simplement de vous rendre sur la page officielle du jeu, puis de cliquer sur le bouton vert « Ajouter au compte » et le tour est joué. Si vous êtes motivé, vous pouvez également mettre la main et conserver Lawn Mowing Simulator, mais la démarche est un peu plus compliquée puisqu’il faudra passer de site en site avant de pouvoir rentrer le code sur Steam. Si vous souhaitez tenter votre chance, rendez-vous ici pour trouver toutes les instructions.