C’est la petite surprise du chef ce weekend. Alors que Steam gâte déjà les joueuses et joueurs qui ne savaient pas à quoi jouer pendant ces quelques jours de repos ensoleillés en les laissant tester gratuitement un jeu de survie somme toute sympathique, voilà que la plateforme Fanatical frappe un peu plus fort avec un jeu gratuit Steam à garder à vie.

Un nouveau jeu gratuit Steam à garder

Encore méconnue en France, la boutique de jeux PC entend s’ancrer petit à petit dans les esprits en suivant ce qui a marché pour l’Epic Games Store : distribuer des jeux gratuits. La différence, c’est que les clés données sont bien à entrer sur Steam et qu’elles le sont de manière plus éparse. Les plus assidus l’auront sûrement déjà dans leur bibliothèque, mais c’est bien Intravenous qui peut de nouveau être récupéré, lui qui avait été rapidement en rupture.

Dans ce jeu d’action et d’infiltration paru en 2020, vous incarnez un homme cherchant à se venger d’une organisation criminelle. Plus que son ambiance sombre et réaliste, cette production met à l’honneur la furtivité, qui laisse place à différentes approches à chaque mission. Un jeu gratuit Steam qui a reçu des retours très positifs de celles et ceux qui l’ont essayé, notamment grâce à son ambiance immersive, son challenge un tantinet relevé et une narration convenable pour un titre de cette trempe.

Pour récupérer ce jeu gratuit Steam, vous devez simplement vous rendre sur la page dédiée de Fanatical. À partir de là, cochez la case pour s’abonner à leur newsletter, puis cliquez sur « ajouter au panier » et vous êtes tout bon. Il vous faudra néanmoins créer un compte sur la plateforme au préalable (si ce n’est pas déjà fait) puis lier votre compte Steam sur la boutique. Pour éviter les abus et la revente, Fanatical impose une condition : avoir déjà fait des achats à hauteur de 5€ minimum sur Steam, ce qui reste une formalité.

Ensuite, le code de votre jeu gratuit Steam sera envoyé instantanément à l’adresse mail que vous aviez indiquée. Vous n’aurez alors qu’à l’activer en suivant la procédure habituelle. On vous conseille de ne pas trop tarder si vous souhaitez profiter de l’offre, car les stocks sont vite partis la dernière fois. Elle prendra fin le 31 mars à 17h, sachant que les codes sont distribués sur la base du premier arrivé, premier servi et qu’elles sont en quantités limitées.