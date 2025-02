Steam se prépare à accueillir l'un des plus cartons de ces dernières années. Un jeu gratuit qui est déjà sorti sur PS5, PC, iOS et Android l'année dernière.

Pour cette nouvelle semaine, Steam offre un nouveau jeu gratuit à garder à vie, Stellar Mess - The Princess Conundrum (Chapitre 1). Tout le monde doté d'un compte sur la plateforme peut le récupérer dès maintenant, et jusqu'au 27 février 2025 à 19h00 tapantes (heure française) ! De plus, des cadeaux dans le cadre des Festival du Nouvel An Lunaire 2025 et du Festival de la coop sur canap'/Remote Play Together sont encore accessibles. Dans les prochaines semaines, la boutique de Valve ajoutera également un nouveau jeu gratuit qui est un énorme carton.

Un nouveau jeu gratuit à succès bientôt sur Steam

Vous connaissez Infinity Nikki ? C'est l'un des plus gros cartons vidéoludiques de ces derniers temps. Il a déjà été téléchargé par plus de 30 millions de personnes, avec plus de 20 millions qui ont réellement joué au jeu. Rien que pour la première semaine de lancement, il a généré 16 millions de dollars. Comme souvent, le succès a surtout pris en Chine où il a récolté 12 des 16 millions uniquement sur ce territoire. En soi, ce n'est pas surprenant parce que la série est très populaire. Après être sorti en 2024 sur PS5, iOS et Android, le free to play Infinity Nikki arrive « prochainement » sur Steam.

Le jeu est déjà sorti le 5 décembre 2024 sur PC, mais pas sur Steam. Pour le moment, le titre n'est disponible gratuitement que sur l'Epic Games Store, mais ça devrait donc bientôt changer selon le studio. Et les développeurs promettent même des surprises ! « Infinity Nikki arrive sur Steam avec un heureux événement : Nikki's Journey of Wish. Déverrouillez des surprises spéciales à mesure que nous atteignons les étapes clés de la liste de souhaits. Ajoutez Infinity Nikki à votre liste de souhaits et embarquez dans cette aventure ». À chaque fois que Infinity Nikki franchira un cap au niveau de la liste de souhaits sur Steam, des cadeaux seront distribués.

10 000 ajouts dans la liste de souhaits Steam : un arrière-plan

50 000 : un concept art

100 000 : plus de surprises

200 000 : surprise finale

Infinity Nikki est un RPG gacha en monde ouvert qui peut rappeler différentes productions, dont Genshin Impact. Rendez-vous prochainement sur Steam pour (re)découvrir ce jeu gratuit noté 83/100 sur Metacritic.

Source : boutique Steam.