Fin de semaine dernière, Steam proposait de jouer gratuitement à un très bon jeu de stratégie mais aussi de mettre la main sur des DLC gratuits pour de gros jeux très appréciés Bonne nouvelle, ces offres sont encore valables quelques heures, mais il ne faut évidemment pas traîner sous peine qu'elles ne vous passent sous le nez.

Un excellent jeu encore gratuit sur Steam, mais c'est bientôt fini !

On commence par le très bon ARA History Untold, jeu de gestion et stratégie 4X qui propose d'incarner différentes factions afin de décrire leur histoire. Une alternative intéressante au mastodonte qu'est Civilization 7 et qui a de sérieux arguments en sa faveur. ARA propose en effet un gameplay plutôt profond et offre une multitude d'approches différentes pour mener à bien ses campagnes et remporter la victoire. Le jeu a par ailleurs eu une importante mise à jour sur tous les supports, Steam compris, grâce à laquelle il est passé à la vitesse supérieure. La mise à jour Révolution a ajouté de nouveaux systèmes et en a repensé d'autres comme l'influence. Des choix judicieux qui ont permis au jeu d'avoir le droit à un vrai second souffle. Si ARA History Untold vous intéresse, sachez qu'il est gratuit encore quelques heures. Vous pouvez y jouer comme si vous le possédiez jusqu'au 1er décembre 19h, passé ce délai, il redeviendra cependant payant mais vous pourrez conserver vos sauvegardes si vous souhaitez passer à la caisse. Comme souvent, le jeu profite de cette période de gratuité pour être en promotion en cas d'achat définitif, une bonne occasion à saisir éventuellement.

Un DLC totalement gratuit à récupérer pour ce jeu très apprécié

Enfin, les joueurs Steam de Hitman World of Assassination peuvent dès maintenant récupérer un DLC gratuit : le pack Makeshift. Pas de nouvelle cible à abattre pour l'agent 47 mais bel et bien une fournée de nouveaux équipements comme un fusil de précision, une mitraillette,un pistolet ou encore un poncho. Tout est sur le thème du fait maison puisque tout cet attirail semble rafistolé ou fait main. Ça change des gadgets de pointe habituels. Hitman World of Assassination est quant à lui en promotion sur Steam également et fera prochainement l'objet d'une nouvelle collaboration avec le rappeur légendaire Eminem.

Un cadeau de plus pour ce jeu gratuit ultra populaire

Enfin, une fois n'est pas coutume, les amateurs du jeu gratuit World of Warships pourront mettre la main sur un DLC lui aussi gratuit sur Steam. D'une valeur de 10€, ce pack exclusif vous offrira un accès au Yubari, un croiseur puissant doté d'une amélioration de Système de visée modif. 0, d'excellentes défenses antiaériennes, d'une maniabilité optimale. Seul point faible finalement, son manque de dégâts, qu'il compense par une grande facilité à naviguer et à se défendre. Le pack gratuit peut être récupéré jusqu'au 5 décembre 2025 aux alentours de 18h. Sachez par ailleurs que le jeu va prochainement se mettre aux couleurs des fêtes de fin d'année et proposera au passage tout un tas d'évènements.

Cource : Steam