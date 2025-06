Comme à son habitude, Steam propose régulièrement d'ajouter à la bibliothèque de ses utilisateurs divers jeux gratuits. En milieu de semaine, tel était notamment le cas de What The Pak, une sorte de concurrent de Fall Guys. Pour assurer un flot constant de telles offres, la plateforme de Valve doit cependant, à l'instar de ses concurrents tels que l'Epic Games Store, procéder à des rotations. Ainsi, le jeu gratuit très apprécié qui nous intéresse va bientôt repasser payant. Il vous reste donc encore un peu de temps pour profiter de l'offre.

Faites vite pour récupérer ce jeu gratuit très apprécié sur Steam, si vous l'osez

Steam fait généralement en sorte de varier les plaisirs quand il s'agit des jeux que la plateforme offre gratuitement pendant une durée limitée. Celui qui nous intéresse devrait par exemple beaucoup parler aux amateurs de dark fantasy et de RPG, ou plus précisément de dungeon crawler. Et il devrait particulièrement plaire aux amateurs de jeux comme Darkest Dungeon, qui se présente comme une de ses plus grandes inspirations. Le jeu gratuit actuellement encore en lice sur Steam a en tout cas su trouver son public, malgré son nom très évocateur : Hellslave, développé par Ars Goetia, édité par Dear Villagers et sorti en 2022.

Il s'agit donc d'un dungeon crawler avec un univers qui se veut sans pitié, le tout porté par une très solide direction artistique illustrée et animée à la main. Nous y incarnons un héros qui a la lourde tâche de sauver le monde face à d'écrasantes hordes infernales. Pour ce faire, il n'a d'autre choix, comme le nom du jeu l'indique, de devenir l'esclave de l'un de ces monstres afin de pouvoir leur tenir tête. Une proposition plutôt intrigante, qui a en tout cas reçu une moyenne d'évaluation « Très positive » de la part des utilisateurs Steam.

Alors que Hellslave va bientôt recevoir une suite, la plateforme de Valve en a profité pour offrir le premier opus gratuitement. Celui-ci est ainsi disponible gratuitement jusqu'au 16 juin à 19 heures. Vous avez donc encore quelques heures pour l'ajouter à votre bibliothèque, si le cœur vous en dit. Une fois la date butoir passée, il redeviendra payant, au tarif de 19,99 euros.

Source : Steam