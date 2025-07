Envie de frissons gratuits ? Haus of Irndrous, un jeu d’horreur indépendant en accès anticipé, est disponible gratuitement sur Steam. Mais attention, l’offre ne dure que jusqu’au 19 juillet. Une fois cette date passée, le jeu deviendra payant. En revanche, si vous l’ajoutez à votre bibliothèque avant, vous le gardez pour toujours. Et ça, c’est une bonne affaire.

Un jeu gratuit sur Steam, faites vite

Dans Haus of Irndrous sur Steam, vous incarnez Ryle, un jeune homme parti à la recherche de son père. Son enquête le mène dans un étrange manoir vide. Enfin, pas si vide que ça. Les lumières clignotent, des voix résonnent, et des expériences ratées semblent toujours errer dans les couloirs. Le jeu ne vous donne qu’un seul conseil : n’écoutez pas les voix, et surtout, ne leur répondez pas.

L’ambiance est tendue, presque suffocante. Votre lampe torche peut lâcher sans prévenir. Votre endurance est limitée. Et chaque pièce du manoir cache des énigmes à résoudre. Il faudra observer, réfléchir, fouiller. Ce jeu sur Steam ne vous prend pas par la main. Ce sont les détails, une radio oubliée, un mot griffonné, qui révèlent peu à peu ce qui s’est vraiment passé ici.

Un style rétro inspiré des années 80

Graphiquement, Haus of Irndrous sur Steam joue la carte du rétro. Effets VHS, technologies d’époque, ambiance à la Stranger Things… Le tout fonctionne bien, et donne au jeu une vraie personnalité. On pense forcément à Resident Evil ou Amnesia, mais avec une touche plus intime, presque artisanale.

Le jeu est en accès anticipé. Il propose déjà un premier chapitre jouable du début à la fin. Le studio promet de continuer à l’améliorer, en ajoutant du contenu et en écoutant les retours des joueurs. La version finale est prévue dans 6 à 12 mois, avec une sortie officielle et un prix de vente fixé à 1,99 €. Mais pour l’instant, c’est simple : vous pouvez y jouer gratuitement. Et si vous l’ajoutez à votre compte Steam avant le 19 juillet, il restera gratuit à vie, même après sa sortie officielle.

