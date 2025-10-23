Steam vous offre un nouveau jeu gratuit très bien noté qui vous rappellera un très grand classique totalement culte. Envie d'une piqûre de nostalgie ? Vous avez quelques jours pour en profiter !

Les joueurs PC le savent, chaque semaine, plusieurs plateformes offrent la possibilité de jouer sans avoir besoin de mettre la main au portefeuille. Steam, ou encore l’Epic Games Store et Prime Gaming, proposent toujours ou presque des jeux gratuits à garder à vie ou pour un temps limité, des free-to-play ou tout un tas d’autres titres du genre. Cette semaine sur Steam, c’est un petit jeu indé très bien noté qui est offert à tout le monde et que vous pourrez ajouter définitivement à votre bibliothèque.

Un jeu gratuit Steam inspiré par un grand classique

Si vous êtes adepte des shooters très arcade qui sentent bon les années 80, alors le jeu gratuit Steam de la semaine devrait vous plaire. Distant Space est un jeu de tir façon Space Invaders dans lequel on contrôle un vaisseau de combat qui doit liquider tout un tas d'extraterrestres. Comme dans le jeu d’arcade culte, on peut se déplacer de gauche à droite en bas de l’écran et l’on doit non seulement esquiver les tirs adverses, mais aussi et surtout empêcher les ennemis d’atteindre la ligne du bas de l'écran sous peine de perdre la partie. Heureusement, le jeu n'est visiblement pas très difficile.

Un jeu simple et addictif qui propose pas moins de 26 niveaux et quelques boss. Avec son gameplay résolument rétro et sa direction artistique épurée mais très inspirée, Distant Space est très bien noté sur Steam. Les joueurs parlent d’un jeu court mais très sympa, avec un petit goût de reviens-y, mais déplorent quand même un petit manque de contenu. De toute façon, vous pouvez vous faire votre propre avis puisque le jeu est gratuit sur Steam jusqu’au 31 octobre. Vous pouvez aller le récupérer dès maintenant depuis sa page de magasin.

