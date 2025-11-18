Pas besoin d’attendre ce vendredi pour découvrir gratuitement un nouveau jeu sur Steam. Un éditeur propose de tester sa production, qui vient de recevoir une nouvelle mise à jour conséquente.

Habituellement, Steam propose à l’ensemble de ses utilisateurs d’essayer une ou plusieurs productions le temps d’un week-end. Des titres généralement orientés multijoueurs, qui ont besoin d’une petite mise en avant ou qui ont reçu une mise à jour conséquente. Mais de temps à autre, la plateforme tord quelque peu ses habitudes. Plutôt qu’un petit week-end pour se laisser apprivoiser, un nouveau jeu gratuit sur Steam est disponible pendant une semaine complète. Il sera très certainement rejoint par d’autres productions vendredi, qui, elles, ne seront disponibles que quelques jours.

Un nouveau jeu gratuit sur Steam pendant toute une semaine

Le rendez-vous n’est habituellement pas aussi long, mais Curve Games a décidé de donner à For The King 2 une petite mise en avant pour l’occasion. La suite du jeu indépendant acclamé n’a pas rencontré le même succès que son prédécesseur lors de sa sortie timide en novembre 2023. Cependant, le studio IronOak Games a travaillé sans relâche pour améliorer son titre à travers de nombreuses mises à jour. La dernière, baptisée Nouvel Âge, apporte son lot de nouvelles aventures, événements et, surtout, marque le retour du personnage Astronomer, désormais accessible à tous les joueurs. Afin de célébrer cette mise à jour de taille, l’éditeur a décidé de rendre son jeu gratuit sur Steam jusqu’au 24 novembre 2025, 19h00.

Pour rappel, For The King 2 est un RPG combinant stratégie tactique, éléments roguelite et une forte composante narrative. Seul ou en coopération avec jusqu'à quatre joueurs, vous incarnez un groupe d'aventuriers à la poursuite de la tyrannique reine Rosomon, sous l'emprise d'un sinistre complot. Le jeu vous plonge dans cinq campagnes interconnectées, où vous mènerez des combats au tour par tour, où le positionnement et le hasard font bon ménage. Un jeu gratuit Steam somme toute sympathique, à découvrir dès maintenant.

Envie d’aller sauver le royaume de Fahrul ? Pour profiter de ce jeu gratuit Steam, il vous suffira de quelques clics. Tout d’abord, rendez-vous sur la page officielle de For The King 2 puis cliquez sur le bouton « Jouer au jeu » en vert, qui peut difficilement être manqué. Le téléchargement se lancera alors, et vous aurez accès à l’intégralité du jeu de base jusqu’à la date limite.

Source : Steam