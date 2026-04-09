Si des services comme le PS Plus ou le Xbox Game Pass sont sans aucun doute bien indiqués pour se lancer à la découverte de nouveaux jeux à moindre coût, Steam, de son côté, n’est assurément pas en reste. Outre ses prix généralement ultra compétitifs, la plateforme de Valve regorge en effet d’offres quotidiennes permettant de mettre la main sur certains titres sans débourser un seul centime, que ce soit de façon temporaire ou définitive. Et parfois, cela donne lieu à des découvertes inattendues, comme dans le cas de Find Your Words.

Découvrez Find Your Words, un nouveau jeu gratuit sur Steam

Car c’est aussi cela, l’une des forces de Steam : celle de mettre en avant des jeux pas comme les autres, en particulier pour les joueurs en recherche d’expériences à la fois indépendantes et cozy. Disponible depuis hier, Find Your Words nous place ainsi dans la peau d’un enfant envoyé en colonie par ses parents, et avec qui l’objectif est de tisser des liens avec ses camarades. « Prenez le temps, respirez un grand coup en jouant sur la plage, en flânant dans les bois et en dansant entre vous » nous expliquent Capybara Games, les créateurs du jeu.

Exploration des environs, activités amusantes et mini-jeux sont alors au programme de cette aventure singulière conçue par deux papas, qui célèbrent grâce à Find Your Words « le parcours de leurs enfants qui apprennent à trouver leur propre voix ». « Nous souhaitons mettre en lumière les différentes manières de communiquer au-delà des mots », révèlent notamment ces derniers dans la description Steam du jeu, après avoir indiqué être parents d’enfants non-oralisants utilisant la CAA (communication alternative et améliorée).

De quoi faire de Find Your Words un véritable jeu à message donc, qu’il est possible de découvrir dès maintenant en toute gratuité. À moins que vous ne souhaitiez soutenir Capybara Games, auquel cas une version « Supporter Pack » vendue au prix de 5.19€ est également disponible sur Steam. Celle-ci vous donnera alors accès à la bande originale du jeu, composée par Farah Coculuzzi, ainsi qu’à un livre d’activités imprimable pour les enfants. Seul petit bémol : l’anglais est pour l’heure la seule langue disponible pour Find Your Words.

Source : Steam