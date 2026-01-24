Steam vous propose un nouveau jeu gratuit ce weekend qui est directement tiré d'une licence très connue et surtout que vous adorez. En attendant le prochain gros épisode de la série, vous pourrez vous replonger gratuitement dans son univers.

l arrive parfois que Steam nous propose des jeux gratuits un peu à la dernière minute et c'est le cas cette semaine. Alors que nous savions que deux très gros jeux gratuits étaient disponibles ce pour tout le week-end, un troisième titre a décidé de faire de même pour tenter d'attirer de nouveaux joueurs. Un shooter coopératif tiré d'une très grosse licence qui a eu un peu de mal à percer à sa sortie pourtant toute récente.

Un nouveau gros jeu gratuit en ce moment sur Steam

Ce nouveau jeu gratuit est en effet disponible depuis le 17 juin 2025 et s'il était plutôt prometteur sur le papier, il n'a pas réussi à conquérir les joueurs comme prévu, que ce soit sur Steam, dans le Xbox Game Pass ou sur consoles. On parle ici de FBC Firebreak, le FPS coopératif de Remedy qui se déroule dans l'univers de Control. Alors que le studio prépare son Control 2 très prometteur, les développeurs nous ont sorti un FPS très loin de ce que l'on attend de tout cet univers connecté. Dans FBC Firebreak, on oublie les ambiances à la Control et Alan Wake pour quelque chose de définitivement orienté sur l'action. Dans ce jeu actuellement gratuit sur Steam, vous pouvez incarner différentes classes de personnage aux gadgets divers qui devront se frayer un chemin à travers des niveaux infestés de créatures et autres entités surnaturelles.

Le jeu mélange l'action frénétique à quelques séquences de "puzzle" si l'on peut dire, mais peine à convaincre. Sur Steam, il écope d'une note assez moyenne. Les joueurs pointent du doigt un manque de contenu flagrant, une finition pas toujours au poil et un peu de répétitivité. Ils saluent en revanche l'ambiance et la tentative de Remedy de développer le lore différemment. En autres termes, un jeu sympathique, mais sans plus. Vous pouvez de toute façon vous faire une idée vous-même puisque FBC Firebreak est gratuit sur Steam jusqu'au 26 janvier 2026 à 22 heures.

