Avis aux joueurs Steam, Fanatical vous propose un nouveau jeu gratuit très bien noté et hyper apprécié par les joueurs. Mais faites vite, l'offre est à durée très limitée et ça expire bientôt.

Les bons plans ne manquent pas chaque semaine sur PC. Que ce soit directement par le biais de Steam, Amazon Luna (Prime Gaming) ou l'Epic Games Store, il y a toujours quelque chose à se mettre sous la dent. Aujourd'hui, c'est le très sérieux site Fanatical qui offre un jeu gratuit à garder à vie sur Steam, mais il faut faire vite puisque la loi du premier arrivé, premier servi s'applique.

Un jeu gratuit très bien noté et adoré sur Steam

Camarade amateur de légendes pirates, de batailles navales et de chasse au Kraken, ce nouveau jeu gratuit devrait vous intéresser. Fanatical vous propose de récupérer le jeu Tempest, un action RPG de piraterie que vous pourrez ajouter par la suite à votre bibliothèque Steam et le garder définitivement. Dans ce jeu solo, vous voyagez à travers trois mondes ouverts et leurs vastes océans dans le but de traquer des monstres légendaires, de piller des trésors et d'affronter d'autres pirates en mer.

À bord d'un bateau que vous pourrez entièrement personnaliser, vous devrez écumer les mers en quête de trésors et d'histoires légendaires à raconter. Très bien noté sur Steam, le jeu de Herocraft est extrêmement apprécié par les joueurs, notamment pour son contenu. Plus d'une centaine de quêtes, des créatures mythiques et des combats intenses vous attendent. Tempest est offert en ce moment sur Fanatical, mais il faut faire vite.

Comment récupérer le jeu gratuit sur Fanatical ?

Pour récupérer votre jeu gratuit Steam, il faut vous rendre sur le site Fanatical et vous y inscrire. Rendez-vous ensuite sur la page de l'offre pour réclamer votre cadeau, qu'il faudra ensuite activer sur Steam. Le jeu est totalement gratuit et pourra être conservé indéfiniment. En revanche, Fanatical applique la loi du premier arrivé, premier servi. Lorsqu'il n'y a plus de stock, l'offre expire. Et dans le cas où ça traînerait, elle expirera de toute façon le 20 février prochain. C'est donc maintenant ou jamais.