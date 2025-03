Chaque semaine c’est la même routine. Plusieurs géants de l'industrie nous font des cadeaux et nous permettent de jouer à moindres coûts. Que ce soit l'Epic Games Store, Steam ou même les Free Play Days avec le Xbox Game Pass, il y a toujours une bonne affaire. On retrouve ainsi des jeux gratuits pour une durée limitée, ou tout simplement offerts et à garder à vie, de nouveaux free-to-play ou encore des versions d'essai. Entre deux grosses sorties, il y a pratiquement toujours moyen de jouer sans verser un centime. En fin de semaine dernière, les joueurs Steam pouvaient compter sur Fanatical pour leur faire un petit cadeau. L’offre tient toujours, mais il fait faire très vite.

Un excellent jeu gratuit pour votre collection Steam

Un excellent jeu gratuit est actuellement récupérable grâce à Fanatical. Un titre d’action que vous pourrez ensuite ajouter à votre bibliothèque Steam pour le garder définitivement. En revanche, il ne faut pas terminer puisque, comme d’habitude, Fanatical applique la loi du premier arrivé premier servi, et les clés de jeu sont limitées.

L’offre est en plus alléchante puisque ce jeu Steam est excellent. Il s’agit d’Intravenous, jeu d'action et d’infiltration qui rappelle également quelque peu Hotline Miami. On incarne un tueur d'élite devant nettoyer le différent environnement de toute menace en s’infiltrant dans des secteurs très bien gardés. Le jeu partage les mêmes mécaniques de gameplay que Hotline Miami ainsi qu’une approche visuelle très proche. C’est donc un jeu de tir en vue du dessus, le tout sublimé par du pixel art de qualité. On se déplace rapidement en profitant des zones d’ombre pour se planquer, et on élimine les ennemis un à un à l’arme blanche ou avec des pétoires. Plus ont est précis et rapide, meilleur c’est. Le jeu a rencontré un joli succès critique sur Steam avec des notes très positives.

Comment récupérer le jeu gratuitement sur Fanatical ?

Tarif plein, Intravenous est proposé à 19,99€ sur la plateforme de Valve. Heureusement, Fanatical nous propose de l'ajouter à notre bibliothèque gratuitement. Pour ce faire, il suffit de se rendre sur le site de Fanatical et d’y créer un compte. Vous devrez ensuite le lier avec votre compte Steam pour avoir le droit de réclamer votre cadeau. Une fois fait, rendez-vous sur la page de l’offre en cliquant sur le bouton ci-dessous pour récupérer votre clé Steam, puis ajoutez la à votre bibliothèque comme si vous activiez n’importe quel jeu.

Si les stocks ne sont pas écoulés d’ici là, l’offre prendra fin d’elle-même ce 31 mars aux alentours de 17h. Ne trainez pas !

Un jeu à tester gratuitement sur Steam, mais faites vite !

Autre bon plan encore disponible sur Steam, la possibilité d’essayer gratuitement Deadside, un jeu de survie multijoueur. Inspiré de jeux comme Day Z ou Rust, Deadside propose de vastes cartes ouvertes à explorer et un monde hostile à découvrir. Des ennemis contrôlés par l’IA habitent la carte tandis que rôdent d’autres joueurs qui peuvent eux représenter une menace.

Survie oblige, vous devrez explorer et récolter des ressources en plus de veiller à avoir un bon équipement. Il sera aussi possible de construire des bâtiments un peu partout. Une base personnelle qu’il faudra bien entendu défendre.

Deadside est encore jouable gratuitement sur Steam jusqu'à 19h ce lundi 31 mars 2025. Le jeu profite également d’une petite promotion si jamais il vous prend l’envie de passer à la caisse.