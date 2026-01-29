Chaque semaine, les joueurs PC peuvent profiter de tout un tas de jeux sans avoir besoin de débourser un centime de plus que d'habitude grâce à différentes plateformes incontournables comme l'Epic Games Store ou encore Steam, pour ne citer qu'eux. Que ce soit des jeux gratuits pour un temps limité, des jeux offerts à garder définitivement ou encore de nouveaux free-to-play, il y a généralement toujours quelque chose à se mettre sous la dent. Cette semaine sur Steam, c'est une très grosse licence qui est à l'honneur puisqu'il est possible de profiter de son dernier gros jeu gratuitement pendant une durée limitée.

Ce gros jeu est gratuit sur Steam pour une durée limitée

Alors que Fallout est en train de cartonner sur Prime Video avec la saison 2 de sa série portée par Ella Purnell, Bethesda lance une opération séduction sur le dernier gros jeu en date de la franchise. Fallout 76 est actuellement gratuit sur Steam, et ce pendant plusieurs jours. Une période durant laquelle vous pourrez y jouer comme si vous le possédiez et donc profiter de tout son contenu d'origine. Il sera également possible de conserver votre personnage et son avancée en cas de passage à la caisse. Fallout 76 est une version multijoueur de la célèbre licence de RPG dans laquelle on fera toutefois la même chose que dans les jeux solo, à deux ou trois différences près.

Vous pourrez créer votre personnage de toute pièce, explorer les terres désolées, bien plus vastes qu'à la sortie du jeu, et faire tout un tas d'activités : remplir de très nombreuses missions, aider les survivants, chasser des monstres iconiques de la franchise ou encore affronter des boss redoutables. Multijoueur oblige, vous pourrez même rencontrer, combattre ou coopérer avec d'autres joueurs. Chose pas vraiment difficile vu que le jeu est très joué, notamment sur Steam. Enfin, il sera possible de construire son propre campement avec tout ce qu'il faut pour survivre, mais aussi de nombreuses options de personnalisation. Si le jeu n'a pas rencontré un vif succès à sa sortie, il s'est peu à peu racheté avec ses nombreuses mises à jour et son contenu désormais gargantuesque.

Vous pouvez vous faire un avis par vous-même désormais puisque le jeu est gratuit sur Steam jusqu'au 5 février 2026 aux alentours de 18 heures. En passant, sachez qu'il est actuellement en promotion à 7,99 € et ce jusqu'au 6 février 2026.

source : Steam